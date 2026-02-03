OC Foldable
Katlanabilir su hazneli, taşıması kolay, saklaması kolay ve çok yönlü: mobil temizlik için lityum iyon pilli OC 3 katlanabilir mobil dış mekan temizleyicisi.
Hareket halindeyken bile en küçük alanlarda saklanabilecek ve taşınabilecek bir temizleme çözümüne ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Kärcher'in kompakt ve hafif OC 3 Foldable basınçlı yıkama makinesi, katlanabilir bir su deposuna sahiptir. Bu da yerden tasarruf sağlayan istifleme sağlar. Lityum iyon pili ile cihaz, zaman alıcı hazırlıklara gerek kalmadan, her zaman, her yerde kullanıma hazırdır: sadece suyu doldurun ve temizlemeye başlayın. Bir LED ekran, pilin şarj seviyesi hakkında bilgi verir. 1,8 metre uzunluğundaki esnek basınç hortumu, temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü sağlar. İster kamp alanında, ister bisiklet sürdükten sonra, ister evinizin bahçesinde isterseniz de diğer dış alanların temizliğinde kullanın. Aynı zamanda uygulama alanlarını genişletmek için ürünle uyumlu geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Entegre lityum-iyon batarya
Basit ve rahat kullanım
Geniş aksesuar seçenekleri
- Uygulama alanlarını genişletmek için kapsamlı aksesuarlar isteğe bağlı olarak mevcuttur.
- Her temizlik görevi için doğru aksesuarlar (bisiklet, dış mekan ekipmanları, bahçe mobilyaları, köpek veya çok daha fazlası).
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç aralığı
|Düşük basınç
|Su debisi (l/dk)
|max. 2
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|max. 15
|Şarj etme süresi (sa)
|2,25
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Yassı püskürtme namlusu
Ekipman
- Su deposu hacmi: 8 l
- Uzatma hortumu: 1.8 m
- Entegre su giriş filtresi
- Basınç tetik tabancası: Düşük basınçlı tetik tabancası
- Cihaz filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Çadır / kamp ekipmanları
- Spor ekipmanları (sörf tahtası, kayık, ayakta kürek çekme tahtası)
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Pusetler / çocuk arabaları
- Ayakkabılar / yürüyüş botları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çiçekler