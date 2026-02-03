Hareket halindeyken bile en küçük alanlarda saklanabilecek ve taşınabilecek bir temizleme çözümüne ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Kärcher'in kompakt ve hafif OC 3 Foldable basınçlı yıkama makinesi, katlanabilir bir su deposuna sahiptir. Bu da yerden tasarruf sağlayan istifleme sağlar. Lityum iyon pili ile cihaz, zaman alıcı hazırlıklara gerek kalmadan, her zaman, her yerde kullanıma hazırdır: sadece suyu doldurun ve temizlemeye başlayın. Bir LED ekran, pilin şarj seviyesi hakkında bilgi verir. 1,8 metre uzunluğundaki esnek basınç hortumu, temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü sağlar. İster kamp alanında, ister bisiklet sürdükten sonra, ister evinizin bahçesinde isterseniz de diğer dış alanların temizliğinde kullanın. Aynı zamanda uygulama alanlarını genişletmek için ürünle uyumlu geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.