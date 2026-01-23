SP 11.000 Dirt
11.000 l/saat'e kadar pompalama kapasitesi ile temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde dışarı pompalayın: Kompakt ve sağlam kirli su pompası SP 11.000 Dirt, şamandıra anahtarı dahil.
Saatte 11.000 litreye kadar pompalama kapasitesiyle, SP 11.000 Dirt dalgıç pompa, su varillerinden ve bahçe havuzlarından suyu hızlı bir şekilde pompalamakta hiçbir sorun yaşamaz. Çapı 20 mm'ye kadar olan kir parçacıkları içeren temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Daha büyük kir parçacıkları durumunda pompa pervanesini korumak için bir ön filtre de isteğe bağlı olarak mevcuttur. Dalgıç kirli su pompası ayrıca, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı da önleyen bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Şamandıra anahtarı, pompanın düşük su seviyesinde, 25 mm'ye kadar kalan su derinliğinde bile kullanılabilmesi için sabitlenebilir. Ekstra özellikler: Ekstra uzun ömür için sağlam kayar halka contası, beş yıla kadar uzatılabilen garanti ve 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları hızlı bir şekilde bağlamak için Quick Connect bağlantı dişi.
Özellikler ve faydalar
Ceramik yüz contasıEkstra uzun çalışma ömrü için.
ŞamandıraSu seviyesine göre pompayı tekrar açıp kapatarak kuru çalışmayı önler.
Hızlı bağlantı1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi.
Kirli su için tasarlanmıştır
- İçinde 20 mm boyutuna kadar parçacık barındıran kirli suların güvenilir şekilde pompalaması
Şamandra geçişini sabitleme imkanı
- Sürekli çalışma moduna geçmek için
Ergonomik taşıma kolu
- Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir
Sağlam ve takılması kolay ön filtre
- Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|400
|Azami su debisi (l/sa)
|< 11000
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Taşıma kafası (m)
|7
|Basınç (Bar)
|max. 0,7
|Partikül geçirme (mm)
|max. 20
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Min. kalan su, manuel (mm)
|25
|Artık su seviyesi (mm)
|25
|Bağlantı yivi
|G1 1/2
|Basınç tarafı bağlantı dişi
|G1 / 2 iç dişli
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Bağlantı hortumu: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ekipman
- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Şamandralı anahtarı sabitleme imkanı
- Şamandıra
- Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otamatik olarak yer değiştirir:
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
- Ceramik yüz contası
Videos
Uygulama alanları
- Su basmış yerlerde kullanım için
- Bahçe havuzlarında dışarı su pompalama için