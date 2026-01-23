Saatte 11.000 litreye kadar pompalama kapasitesiyle, SP 11.000 Dirt dalgıç pompa, su varillerinden ve bahçe havuzlarından suyu hızlı bir şekilde pompalamakta hiçbir sorun yaşamaz. Çapı 20 mm'ye kadar olan kir parçacıkları içeren temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Daha büyük kir parçacıkları durumunda pompa pervanesini korumak için bir ön filtre de isteğe bağlı olarak mevcuttur. Dalgıç kirli su pompası ayrıca, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı da önleyen bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Şamandıra anahtarı, pompanın düşük su seviyesinde, 25 mm'ye kadar kalan su derinliğinde bile kullanılabilmesi için sabitlenebilir. Ekstra özellikler: Ekstra uzun ömür için sağlam kayar halka contası, beş yıla kadar uzatılabilen garanti ve 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları hızlı bir şekilde bağlamak için Quick Connect bağlantı dişi.