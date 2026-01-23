SP 16.000 Dirt
16.000 l/saat'e kadar pompalama kapasitesi ile kirli suyu hızlı bir şekilde dışarı pompalayın: Sağlam kirli su pompası SP 16.000 Dirt, daha fazla esneklik için yüksekliği ayarlanabilir şamandıra anahtarı ile birlikte.
Daha büyük su hacimleri onların uzmanlık alanıdır: Maksimum 16.000 l/s çıkış kapasitesine sahip kirli su pompası SP 16.000 Dirt, örneğin bahçe havuzlarından veya su basmış bodrumlardan, 20 mm'ye kadar kir parçacıkları içeren kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Ağır kir durumunda, isteğe bağlı bir ön filtre tıkanmalara karşı koruma sağlar. Profesyonel seriden bilinen kayar halka contası, daha uzun ömür için takılmıştır. Dalgıç pompa, otomatik olarak devreye girip çıkması için bir şamandıra anahtarına sahiptir. Şamandıra ayrıca bir raya sabitlenmiştir ve düşük seviyede pompalama için dikey olarak ayarlanabilir. Manuel modda, 25 mm'lik bir kalıntı su seviyesine kadar pompalama yapabilir. Quick Connect bağlantı dişi, 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Ceramik yüz contasıEkstra uzun çalışma ömrü için.
Yüksekliği ayarlanabilir şamandra geçişiSwitch üzerindeki açma kapama düğmesi kullanım esnekliğini arttırır ve cihazın kuru çalışmasını engeller
Hızlı bağlantı1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi.
Kirli su için tasarlanmıştır
- İçinde 20 mm boyutuna kadar parçacık barındıran kirli suların güvenilir şekilde pompalaması
Şamandra geçişini sabitleme imkanı
- Sürekli çalışma moduna geçmek için
Ergonomik taşıma kolu
- Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir
Sağlam ve takılması kolay ön filtre
- Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|550
|Azami su debisi (l/sa)
|< 16000
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Taşıma kafası (m)
|8
|Basınç (Bar)
|max. 0,8
|Partikül geçirme (mm)
|max. 20
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Min. kalan su, manuel (mm)
|25
|Artık su seviyesi (mm)
|25
|Bağlantı yivi
|G1 1/2
|Basınç tarafı bağlantı dişi
|G1 / 2 iç dişli
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Bağlantı hortumu: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ekipman
- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Şamandralı anahtarı sabitleme imkanı
- Yüksekliği ayarlanabilir daha fazla esneklik için şamandıra şalteri
- Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otamatik olarak yer değiştirir:
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
- Ceramik yüz contası
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe havuzlarında dışarı su pompalama için
- Su basmış yerlerde kullanım için