Daha büyük su hacimleri onların uzmanlık alanıdır: Maksimum 16.000 l/s çıkış kapasitesine sahip kirli su pompası SP 16.000 Dirt, örneğin bahçe havuzlarından veya su basmış bodrumlardan, 20 mm'ye kadar kir parçacıkları içeren kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Ağır kir durumunda, isteğe bağlı bir ön filtre tıkanmalara karşı koruma sağlar. Profesyonel seriden bilinen kayar halka contası, daha uzun ömür için takılmıştır. Dalgıç pompa, otomatik olarak devreye girip çıkması için bir şamandıra anahtarına sahiptir. Şamandıra ayrıca bir raya sabitlenmiştir ve düşük seviyede pompalama için dikey olarak ayarlanabilir. Manuel modda, 25 mm'lik bir kalıntı su seviyesine kadar pompalama yapabilir. Quick Connect bağlantı dişi, 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.