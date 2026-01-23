SP 22.000 Dirt Level Sensor
Seviye sensörü ve entegre ön filtre ile: Zorlu drenaj işleri için dalgıç kirli su pompası SP 22.000 Dirt Level Sensor, kirli suyu saatte 22.000 litreye kadar bir hızla dışarı pompalayabilir.
Bireysel olarak ayarlanabilir seviye sensörü, kirli su pompası SP 22.000 Dirt Level Sensor ile suyla temas ettiğinde hemen çalışmaya başlar. Su seviyesi tekrar seviye sensörünün altına düştüğünde, pompa 15 saniye sonra otomatik olarak durur. Son derece güçlü dalgıç pompa, örneğin büyük bahçe havuzlarını, su basmış bodrumları veya inşaat çukurlarını boşaltmak için idealdir, çünkü kirli suyu (30 mm'ye kadar kir parçacıkları) 22.000 l/saat hızında güvenilir bir şekilde dışarı pompalayabilir. Daha kirli su durumunda, entegre çekmeli paslanmaz çelik ön filtre tıkanmalara karşı koruma sağlar. Dalgıç pompa, Otomatik/Manuel anahtarı ile sürekli çalışmaya da geçirilebilir. Seviye sensörü uygun şekilde ayarlandığında, hem sürekli çalışmada hem de otomatik modda 35 milimetreye kadar kalan su seviyesini güvenilir bir şekilde pompalayabilir. Quick Connect bağlantı dişi ile 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" inçlik hortumlar sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Paslanmaz çelik gövde ve sağlam kayar halka contası sayesinde pompa özellikle uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. İsteğe bağlı olarak beş yıllık uzatılmış garanti mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Ceramik yüz contasıEkstra uzun çalışma ömrü için.
Seviye sensörüPompaların açma ve kapama noktalarının sürekli değişken tanımı için.
Hızlı bağlantı1 ", 1 1/4" ve 1 1/2 "hortumların hızlı ve karmaşık olmayan bağlantısı için bağlantı dişi.
Kirli su için tasarlanmıştır
- 30 mm'ye kadar kir parçacıkları içeren suyun güvenilir şekilde pompalanması.
Otomatik / manuel geçiş
- Otomatik ve manuel mod arasında geçiş yapmak için.
Ergonomik taşıma kolu
- Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir
Sağlam ve entegre paslanmaz çelik ön filtre
- Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|750
|Azami su debisi (l/sa)
|< 22000
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Taşıma kafası (m)
|8
|Basınç (Bar)
|max. 0,8
|Partikül geçirme (mm)
|max. 30
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Çalıştırma sonrası süre (s)
|15
|Min. kalan su, manuel (mm)
|35
|Artık su seviyesi (mm)
|35
|Bağlantı yivi
|G1 1/2
|Basınç tarafı bağlantı dişi
|G1 / 2 iç dişli
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Bağlantı hortumu: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Ekipman
- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Pompayı açın
- Seviye sensörü: Sürekli değişim seviyesini gösterir
- Entegre paslanmaz çelik ön filtre
- Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otamatik olarak yer değiştirir:
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
- Ceramik yüz contası
- Paslanmaz çelik gövde
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe havuzlarında dışarı su pompalama için
- Su basmış yerlerde kullanım için
- Maks. 100 m³