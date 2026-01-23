Bireysel olarak ayarlanabilir seviye sensörü, kirli su pompası SP 22.000 Dirt Level Sensor ile suyla temas ettiğinde hemen çalışmaya başlar. Su seviyesi tekrar seviye sensörünün altına düştüğünde, pompa 15 saniye sonra otomatik olarak durur. Son derece güçlü dalgıç pompa, örneğin büyük bahçe havuzlarını, su basmış bodrumları veya inşaat çukurlarını boşaltmak için idealdir, çünkü kirli suyu (30 mm'ye kadar kir parçacıkları) 22.000 l/saat hızında güvenilir bir şekilde dışarı pompalayabilir. Daha kirli su durumunda, entegre çekmeli paslanmaz çelik ön filtre tıkanmalara karşı koruma sağlar. Dalgıç pompa, Otomatik/Manuel anahtarı ile sürekli çalışmaya da geçirilebilir. Seviye sensörü uygun şekilde ayarlandığında, hem sürekli çalışmada hem de otomatik modda 35 milimetreye kadar kalan su seviyesini güvenilir bir şekilde pompalayabilir. Quick Connect bağlantı dişi ile 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" inçlik hortumlar sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Paslanmaz çelik gövde ve sağlam kayar halka contası sayesinde pompa özellikle uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. İsteğe bağlı olarak beş yıllık uzatılmış garanti mevcuttur.