SP 9.500 Dirt
Sağlam ve güvenilir: Şamandıra anahtarı dahil 9.500 l/saat kapasiteli SP 9.500 Dirt dalgıç pompa, kirli suyu pompalamak ve aktarmak için kompakt bir giriş seviyesi pompadır.
Saatte 9.500 litre maksimum pompa kapasitesi ile SP 9.500 Dirt, su depolarından ve bahçe havuzlarından suyu hızlı bir şekilde pompalamak ve aktarmak için mükemmel bir giriş seviyesi modeldir. Çapı 20 mm'ye kadar olan kir parçacıkları içeren temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Ağır kirler için, örneğin dalların neden olduğu tıkanmalara karşı pompa çarkını koruyan isteğe bağlı bir ön filtre takılabilir. Profesyonel serimizden kanıtlanmış bir çözüm olan ve tüm dalgıç pompalarda bulunan kayar halka contası, pompanın olağanüstü uzun bir ömre sahip olmasını da garanti eder. Ayrıca garantiyi beş yıla uzatma seçeneği de mevcuttur. Dalgıç kirli su pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı da önleyen bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Şamandıra anahtarı için sabitleme aparatı sayesinde, pompa 25 mm'ye kadar düşük su seviyesinde bile kullanılabilir. Diğer pratik özellikler: Quick Connect bağlantı dişi, 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Ceramik yüz contasıEkstra uzun çalışma ömrü için.
ŞamandıraSu seviyesine göre pompayı tekrar açıp kapatarak kuru çalışmayı önler.
Hızlı bağlantı1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi.
Kirli su için tasarlanmıştır
- İçinde 20 mm boyutuna kadar parçacık barındıran kirli suların güvenilir şekilde pompalaması
Şamandra geçişini sabitleme imkanı
- Sürekli çalışma moduna geçmek için
Ergonomik taşıma kolu
- Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir
Sağlam ve takılması kolay ön filtre
- Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|280
|Azami su debisi (l/sa)
|< 9500
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Taşıma kafası (m)
|6
|Basınç (Bar)
|max. 0,6
|Partikül geçirme (mm)
|max. 20
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Min. kalan su, manuel (mm)
|25
|Artık su seviyesi (mm)
|25
|Bağlantı yivi
|G1 1/2
|Basınç tarafı bağlantı dişi
|G1 / 2 iç dişli
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Bağlantı hortumu: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ekipman
- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Şamandralı anahtarı sabitleme imkanı
- Şamandıra
- Otomatik çalışmada (auto), pompa su seviyesine göre otamatik olarak yer değiştirir:
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
- Ceramik yüz contası
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe havuzlarında dışarı su pompalama için
- Su basmış yerlerde kullanım için