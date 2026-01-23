Saatte 9.500 litre maksimum pompa kapasitesi ile SP 9.500 Dirt, su depolarından ve bahçe havuzlarından suyu hızlı bir şekilde pompalamak ve aktarmak için mükemmel bir giriş seviyesi modeldir. Çapı 20 mm'ye kadar olan kir parçacıkları içeren temiz ve kirli suyu güvenilir bir şekilde pompalar. Ağır kirler için, örneğin dalların neden olduğu tıkanmalara karşı pompa çarkını koruyan isteğe bağlı bir ön filtre takılabilir. Profesyonel serimizden kanıtlanmış bir çözüm olan ve tüm dalgıç pompalarda bulunan kayar halka contası, pompanın olağanüstü uzun bir ömre sahip olmasını da garanti eder. Ayrıca garantiyi beş yıla uzatma seçeneği de mevcuttur. Dalgıç kirli su pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı da önleyen bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Şamandıra anahtarı için sabitleme aparatı sayesinde, pompa 25 mm'ye kadar düşük su seviyesinde bile kullanılabilir. Diğer pratik özellikler: Quick Connect bağlantı dişi, 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.