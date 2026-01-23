BP 3.200 Home

Özellikler ve faydalar
Evsel su temini BP 3.200 Home: Güçlü ve dayanıklı
Güçlü ve dayanıklı
Kärcher garantisi
Evsel su temini BP 3.200 Home: Entegre termal koruma
Entegre termal koruma
Pompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Evsel su temini BP 3.200 Home: Paslanmaz çelik flanş ve mil
Paslanmaz çelik flanş ve mil
Uzun ömürlü sağlam malzemeler
Entgere basınç göstergesi
  • Mükemmel kontrol ve hizmet
Optimize edilmiş adaptör
  • Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 600
Azami su debisi (l/sa) < 3200
Taşıma kafası (m) max. 36
Basınç (Bar) max. 3,6
Çalışma basıncı (Bar) 1,5 - 2,8
Azami emiş yüksekliği (m) 8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 1
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 10,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 12,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 439 x 269 x 517

Scope of supply

  • G 1 pompaları için iki bağlantı adaptörü içerir

Ekipman

  • Entegre basınç tankı: 19 l
  • Entgere basınç göstergesi
  • Su sıçrama korumasına karşı açma / kapama düğmesi
  • Isı denetleyici
  • Paslanmaz çelik flanş ve mil
  • Çek valf içermez
