BP 3.200 Home
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve dayanıklıKärcher garantisi
Entegre termal korumaPompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Paslanmaz çelik flanş ve milUzun ömürlü sağlam malzemeler
Entgere basınç göstergesi
- Mükemmel kontrol ve hizmet
Optimize edilmiş adaptör
- Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|600
|Azami su debisi (l/sa)
|< 3200
|Taşıma kafası (m)
|max. 36
|Basınç (Bar)
|max. 3,6
|Çalışma basıncı (Bar)
|1,5 - 2,8
|Azami emiş yüksekliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|10,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|439 x 269 x 517
Scope of supply
- G 1 pompaları için iki bağlantı adaptörü içerir
Ekipman
- Entegre basınç tankı: 19 l
- Entgere basınç göstergesi
- Su sıçrama korumasına karşı açma / kapama düğmesi
- Isı denetleyici
- Paslanmaz çelik flanş ve mil
- Çek valf içermez