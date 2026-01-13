Akıllı bahçe sulama: Yüksek emiş gücü ve basınç performansı sayesinde, Kärcher'in kompakt ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 3 Garden, suyun rahat, çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan kullanımını mümkün kılar. Sağlam pompanın ağırlığı düşüktür ve ergonomik tutacağı sayesinde rahatça taşınabilir. Bahçe pompası bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Büyük ayak anahtarı, pompayı sırtınıza nazik davranacak şekilde rahatça açıp kapatmanıza olanak tanır. Pompada kullanılan malzemeler yüksek kalitede olup, uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. Beş yıllık uzatılmış garanti de mümkündür. BP 3 Garden, elektronik bir basınç anahtarı takılarak otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya da yükseltilebilir. Daha sonra evde servis suyu temini olarak da kullanılabilir.