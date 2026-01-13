BP 3 Garden
Dayanıklı ve güçlü BP 3 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar veya tanklar gibi alternatif kaynaklardan su kullanarak ekolojik ve ekonomik bahçe sulaması için mükemmeldir.
Akıllı bahçe sulama: Yüksek emiş gücü ve basınç performansı sayesinde, Kärcher'in kompakt ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 3 Garden, suyun rahat, çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan kullanımını mümkün kılar. Sağlam pompanın ağırlığı düşüktür ve ergonomik tutacağı sayesinde rahatça taşınabilir. Bahçe pompası bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Büyük ayak anahtarı, pompayı sırtınıza nazik davranacak şekilde rahatça açıp kapatmanıza olanak tanır. Pompada kullanılan malzemeler yüksek kalitede olup, uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. Beş yıllık uzatılmış garanti de mümkündür. BP 3 Garden, elektronik bir basınç anahtarı takılarak otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya da yükseltilebilir. Daha sonra evde servis suyu temini olarak da kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve dayanıklıKärcher garantisi
Ayakları rahatça değiştirilebilirKolay açma - kapama
Optimal vakum gücü8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
- Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|800
|Azami su debisi (l/sa)
|< 3500
|Taşıma kafası (m)
|40
|Basınç (Bar)
|max. 4
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,5
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Ergonomik taşıma sapı
Videos
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.