banner

BP 3 Garden

Dayanıklı ve güçlü BP 3 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar veya tanklar gibi alternatif kaynaklardan su kullanarak ekolojik ve ekonomik bahçe sulaması için mükemmeldir.

Akıllı bahçe sulama: Yüksek emiş gücü ve basınç performansı sayesinde, Kärcher'in kompakt ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 3 Garden, suyun rahat, çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan kullanımını mümkün kılar. Sağlam pompanın ağırlığı düşüktür ve ergonomik tutacağı sayesinde rahatça taşınabilir. Bahçe pompası bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Büyük ayak anahtarı, pompayı sırtınıza nazik davranacak şekilde rahatça açıp kapatmanıza olanak tanır. Pompada kullanılan malzemeler yüksek kalitede olup, uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. Beş yıllık uzatılmış garanti de mümkündür. BP 3 Garden, elektronik bir basınç anahtarı takılarak otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya da yükseltilebilir. Daha sonra evde servis suyu temini olarak da kullanılabilir.

Özellikler ve faydalar
Bahçe pompası BP 3 Garden: Güçlü ve dayanıklı
Güçlü ve dayanıklı
Kärcher garantisi
Bahçe pompası BP 3 Garden: Ayakları rahatça değiştirilebilir
Ayakları rahatça değiştirilebilir
Kolay açma - kapama
Bahçe pompası BP 3 Garden: Optimal vakum gücü
Optimal vakum gücü
8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
  • Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
  • Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 800
Azami su debisi (l/sa) < 3500
Taşıma kafası (m) 40
Basınç (Bar) max. 4
Emiş derinliği (m) 8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 1,5
Motor Gücü (V) 230 - 240
Frekans (Hz) 50
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 8,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 9,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • G1 pompaları için bağlantı adaptörü

Ekipman

  • Kolay bağlantı
  • Ayakları rahatça değiştirilebilir
  • Ergonomik taşıma sapı
Bahçe pompası BP 3 Garden
Bahçe pompası BP 3 Garden
Videos
Uygulama alanları
  • For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.
Aksesuarlar