Yüksek emiş gücü ve basınç performansı sayesinde, BP 4 bahçe seti su tankları - su fıçıları ve su depolarından sulama yapmak için idealdir. Termal koruma, pompayı aşırı ısınmaya karşı güvenilir bir şekilde korur ve maksimum güvenliği garanti eder. 3,5 m vakuma dayanıklı, filtreli ve çek valfli spiral hortumlu (G1 "bağlantı yivi, 3/4" çap) BP 4 Bahçe Seti, ergonomik tutma sapı sayesinde kolayca taşınabilen sağlam, hafif pompanın hemen kullanılmasını mümkün kılar. Kärcher bahçe pompaları güçlüdür ve bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Ayrıca bir ayak pedalı kullanılarak rahatça açılıp kapatılabilir, böylece sırt korunur. Kullanılan malzemeler yüksek kalitelidir ve uzun ömürlülüğün temelini oluşturur. Beş yıllık uzatılmış Kärcher garantisi de mümkündür. Elektronik bir basınç anahtarı aracılığıyla pompa, otomatik bir Başlatma / Durdurma işlevi ile yükseltilebilir.tir.