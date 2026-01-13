BP 4 Garden Set
BP 4 Bahçe Seti, termostatı bulunan dayanıklı ve güçlü bahçe pompasının bahçeyi sularken hemen kullanıma sunulabilmesi için bir emiş hortumu seti içerir.
Yüksek emiş gücü ve basınç performansı sayesinde, BP 4 bahçe seti su tankları - su fıçıları ve su depolarından sulama yapmak için idealdir. Termal koruma, pompayı aşırı ısınmaya karşı güvenilir bir şekilde korur ve maksimum güvenliği garanti eder. 3,5 m vakuma dayanıklı, filtreli ve çek valfli spiral hortumlu (G1 "bağlantı yivi, 3/4" çap) BP 4 Bahçe Seti, ergonomik tutma sapı sayesinde kolayca taşınabilen sağlam, hafif pompanın hemen kullanılmasını mümkün kılar. Kärcher bahçe pompaları güçlüdür ve bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Ayrıca bir ayak pedalı kullanılarak rahatça açılıp kapatılabilir, böylece sırt korunur. Kullanılan malzemeler yüksek kalitelidir ve uzun ömürlülüğün temelini oluşturur. Beş yıllık uzatılmış Kärcher garantisi de mümkündür. Elektronik bir basınç anahtarı aracılığıyla pompa, otomatik bir Başlatma / Durdurma işlevi ile yükseltilebilir.tir.
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve dayanıklıKärcher garantisi
Kullanıma hazırEmiş filtreli spiral hortum, bağlantı kurmak için her an hazırdır
Isı denetleyiciEkstra güvenli: aşırı ısınmaya karşı pompayı korur
Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Kolay açma - kapama
Optimal vakum gücü
- 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
- Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Azami su debisi (l/sa)
|< 4000
|Taşıma kafası (m)
|45
|Basınç (Bar)
|max. 4,5
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,5
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
- Emiş hortum seti
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Isı denetleyici
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Ergonomik taşıma sapı
Videos
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.