İster sulama, ister çamaşır makinesi veya tuvalet için olsun - Kärcher yüksek kaliteli pompası BP 4 Home & Garden, geri kazanılmış su olarak alternatif su kaynaklarının (örn. Tanklardan gelen yağmur suyu) kullanımı için mükemmeldir. Otomatik Başlatma / Durdurma işlevi sayesinde, pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve daha sonra tekrar kapanır. Maksimum koruma dahildir: Pompa, kuru çalışma koruması aracılığıyla otomatik olarak kapatılır ve hata göstergesi yanar. Güçlü pompa bakım gerektirmez ve optimum bahçe sulaması için sabit basınç ile etkileyicidir. Entegre ayak pedalı, iki bağlantı cihazının aynı anda çalıştırılması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar diğer konfor özellikleridir. Standart ön filtre ve entegre çek valf, güvenilir çalışma sağlar. Yüksek kaliteli malzemeler uzun bir ömür vaat ediyor. Beş yıllık uzatılmış garanti mümkündür.