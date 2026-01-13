BP 4 Home & Garden
Uzun ömürlü ve güçlü ev ve bahçe pompası BP 4 Home & Garden, bahçe sulama veya evdeki servis suyu temini için ideal çözümdür,
İster sulama, ister çamaşır makinesi veya tuvalet için olsun - Kärcher yüksek kaliteli pompası BP 4 Home & Garden, geri kazanılmış su olarak alternatif su kaynaklarının (örn. Tanklardan gelen yağmur suyu) kullanımı için mükemmeldir. Otomatik Başlatma / Durdurma işlevi sayesinde, pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve daha sonra tekrar kapanır. Maksimum koruma dahildir: Pompa, kuru çalışma koruması aracılığıyla otomatik olarak kapatılır ve hata göstergesi yanar. Güçlü pompa bakım gerektirmez ve optimum bahçe sulaması için sabit basınç ile etkileyicidir. Entegre ayak pedalı, iki bağlantı cihazının aynı anda çalıştırılması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar diğer konfor özellikleridir. Standart ön filtre ve entegre çek valf, güvenilir çalışma sağlar. Yüksek kaliteli malzemeler uzun bir ömür vaat ediyor. Beş yıllık uzatılmış garanti mümkündür.
Özellikler ve faydalar
Ev ve bahçe kullanımı için idealBahçe sulama için güvenilir bir kaynak
Güvenli ve dayanıklıÖn filtre, çek valf ile standart koruma
Otomatik başlatma / durdurmaGerektiğinde otomatik başlama ve durma
Optimal vakum gücü
- 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Hata kontrolü için gösterge
- Emiş ve basınç ayarı göstergesi
2 su çıkışı
- Hortumlu bahçe sulama ve sulama sitemleri ile çok amaçlı kullanım imkanı sunar
Esnek T bağlantı adaptörü
- Bağlantı hortumlarının optimal uyumu için esnek kurulum
Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Kolay açma - kapama
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|950
|Azami su debisi (l/sa)
|< 3800
|Taşıma kafası (m)
|45
|Basınç (Bar)
|max. 4,5
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 38
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,85
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|10,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Otomatik açma kapama fonksiyonu
- Standart ön filtre ve çek valf
- Susuz çalışma koruması
- Geniş dolum ağzı
- Ergonomik taşıma sapı
- Kablo depolama
- Hata kontrolü için gösterge
- 2 su çıkışı
- Ses düşürücü lastik ayklar
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.