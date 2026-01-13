BP 6 Deep Well
30 metre bağlantı kablosuyla BP 6 Dalgıç Pompa, derin kuyudan su çekmek için idealdir. Paslanmaz çelik muhafazası, ayaklığı ve açma kapama anahtarıyla kusursuz performans sağlar.
30 m bağlantı kablosu sayesinde BP 6 Deep Well dalgıç pompa, derin kuyulardan su tedariği için idealdir. Yağmur suyu, temiz su veya yer suyu kullanımına uygunluğuyla değerli içme suyu kaynaklarının ziyan olmasını engeller. Paslanmaz çelik muhafazası vardır ve oldukça dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Daha yüksek mesafelerden su pompalama için ip geçirmeye elverişlidir. Entegre ön filtre ve ayaklığı sayesinde partiküllerden kaynaklanan hasarların önüne geçer. Entegre kontrol valfiyle ve hortum setiyle birliktedir. Beraberindeki 30 m ip ile birlikte daha derine güvenle indirilebilir. Kablonun sonundaki açma kapama anahtarı ile rahatça ve güvenli bir şekilde kullanım imkanı sunar.
Özellikler ve faydalar
Paslanmaz çelik pompa gövdesiUzun kullanım ömrü ve şok direnci
30 m bağlantı kablosuDaha derin seviyede bile güvenli kullanım
Kolay bağlantı aparatı3/4" ve 1" hortumun pompaya hızlı bağlanması
Kuruluma yardımcı sabit kol
- Pompa kurulduğu zaman kire karşı koruma
Kablo ucunde açma-kapama anahtarı
- Uygun ve güvenli operasyon
30 m bağlantı ipi
- Güvenli tutma kolu
Entegreli ön filtre
- Kirlere karşı pompayı koruyarak kullanım ömrünü arttırır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Azami su debisi (l/sa)
|< 5000
|Taşıma kafası (m)
|55
|Basınç (Bar)
|max. 5,5
|Emiş derinliği (m)
|max. 27
|Minimum kuyu borusu çapı (mm)
|150
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|30
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|14,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|105 x 105 x 810
Scope of supply
- ¾" hortum kelepçesi ile 1" hortum bağlantı aparatı
- 30 metre bağlama ipi içerir
Ekipman
- Geri dönüş valfi
- Paslanmaz çelik pompa gövdesi
- Kuruluma yardımcı sabit kol
- Entegreli ön filtre
- Bağlama ipi kullanma seçeneği
- Kablonun sonunda ayrı açma/kapama düğmesi
- 30 m kablo uzunluğu