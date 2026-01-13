30 m bağlantı kablosu sayesinde BP 6 Deep Well dalgıç pompa, derin kuyulardan su tedariği için idealdir. Yağmur suyu, temiz su veya yer suyu kullanımına uygunluğuyla değerli içme suyu kaynaklarının ziyan olmasını engeller. Paslanmaz çelik muhafazası vardır ve oldukça dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Daha yüksek mesafelerden su pompalama için ip geçirmeye elverişlidir. Entegre ön filtre ve ayaklığı sayesinde partiküllerden kaynaklanan hasarların önüne geçer. Entegre kontrol valfiyle ve hortum setiyle birliktedir. Beraberindeki 30 m ip ile birlikte daha derine güvenle indirilebilir. Kablonun sonundaki açma kapama anahtarı ile rahatça ve güvenli bir şekilde kullanım imkanı sunar.