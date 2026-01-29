Hayatınızı RCV 5 Robot Süpürge ile kolaylaştırın: Akıllı robot süpürge RCV 5, evinizin temizliğini üstlenir. Sert zeminler ve halılar, RCV 5 robot süpürge tarafından bağımsız ve sistematik olarak temizlenir. Yüzeydeki kir, döner fırça ve kenarlardaki fırçalar kullanılarak çöp kutusuna taşınır. Ultrasonik sensör, maksimum emiş gücü için Auto Boost işlevi kullanılarak daha iyi bir temizlik sağlar. RCV 5 sadece süpürmekle kalmaz aynı zamanda paspas da yapabilir. Paspas modunda, halılardan otomatik olarak kaçınır.Uygulama aracılığıyla, RCV 5 robot süpürge çevreyi algılayarak (LiDAR) otomatik olarak odaların bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Ek sensörler, cihazın çarpmasını veya merdivenlerden aşağı düşmesini engeller. Temizlik görevleri için RCV 5 robot süpürge, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihazdaki bir düğmeye basılarak uygulama aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli olarak bildirir.