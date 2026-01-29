RCV 5 Robot Süpürge
Mop fonksiyonuna sahip RCV 5 robot süpürge, yapay zekanın yardımıyla tamamen otonom bir şekilde süpürme ve silme işlemini gerçekleştirir. Hassas LiDAR navigasyonu ve çift lazer sistemi ile donatılan robot süpürge engellerden kolayca kaçınır. Kişiselleştirilebilir temizlik ayarları ve zamanlama programı ile dilediğiniz zaman temizliğinizi kendi ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz.
Hayatınızı RCV 5 Robot Süpürge ile kolaylaştırın: Akıllı robot süpürge RCV 5, evinizin temizliğini üstlenir. Sert zeminler ve halılar, RCV 5 robot süpürge tarafından bağımsız ve sistematik olarak temizlenir. Yüzeydeki kir, döner fırça ve kenarlardaki fırçalar kullanılarak çöp kutusuna taşınır. Ultrasonik sensör, maksimum emiş gücü için Auto Boost işlevi kullanılarak daha iyi bir temizlik sağlar. RCV 5 sadece süpürmekle kalmaz aynı zamanda paspas da yapabilir. Paspas modunda, halılardan otomatik olarak kaçınır.Uygulama aracılığıyla, RCV 5 robot süpürge çevreyi algılayarak (LiDAR) otomatik olarak odaların bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Ek sensörler, cihazın çarpmasını veya merdivenlerden aşağı düşmesini engeller. Temizlik görevleri için RCV 5 robot süpürge, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihazdaki bir düğmeye basılarak uygulama aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli olarak bildirir.
Özellikler ve faydalar
Mop özelliği
Yapay zekâ kullanarak hassas navigasyon
Halı algılama ve Otomatik Hızlandırma
Merdiven algılayıcılar
- Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor.
- Düzenli güncellemeler robot süpürgenin ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu ayrıca sistemin güvenliğinin güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir.
Ses çıkışı
WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği
- Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir.
- Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.
Çok yönlü haritalama
- Uygulamada, farklı katlar için birden fazla harita oluşturabilirsiniz.
- Robotun gidip temizlemesini istemediğiniz bölgeleri (örn. kedi tırmalama yeri, çocuk odalarındaki oyun alanları veya robotun geçemeyeceği engeller) tanımlayabilirsiniz.
- Yoğun temizleme modu ile daha fazla su kullanarak birden fazla kez yüzeyleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Temizlik parametreleri
- Her bir oda için uygulamada farklı temizleme parametrelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. (örn. emiş gücü veya su hacmi, yüzey başına temizleme sayısı).
Zamanlama programı
- Uygulama aracılığıyla temizlik zamanlamasını programlayabilir ve kendi temizlik planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Batarya kapasitesi (Ah)
|5,2
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|120
|Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
|85
|Çöp haznesi (ml)
|330
|Temiz su deposu (ml)
|240
|Emiş gücü (Pa)
|5000
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|66
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
|3,9
|Ağırlık, baz istasyonu (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,5
|Robot süpürge yüksekliği (mm)
|97
|Robot çapı (mm)
|350
|Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Yan Fırçalar: 2 x
- Filtre: 2 x
- Temizleme aracı
- Silme ünitesi
- Silme kumaşı: 2 x
- Çöp haznesi
- Temiz su deposu
- Şarj istasyonu
Ekipman
- Otonom temizlik
- Merdiven algılayıcılar
- Halı Sensörü
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Lazer sensör ve kamera
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Temizlik modları: Kuru Temizleme/ Islak temizleme/ Temizik kombinasyonu ( ıslak - kuru)/ Otomatik Sistem/ Bölgesel
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Kısa tüylü halılar