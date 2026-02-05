RVC 3 Comfort Extra
Akıllı RVC 3 Comfort, kısa tüylü halıları ve sert zeminleri tamamen otonom olarak temizler, gerekirse ıslak temizleme yapar. Toz haznesi, emme istasyonu aracılığıyla otomatik olarak boşaltılır.
Hayatın daha güzel anlarına daha fazla zaman ayırın: Akıllı RVC 3 Comfort robot süpürge, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik ve bağımsız olarak temizleyerek zemin temizliğini üstlenir. Kuru kirler, ana ve yan fırçalar ve emme bileşeni tarafından güvenilir bir şekilde entegre toz haznesine taşınır. Gerekirse, RVC 3 Comfort hafif kirleri nazikçe silerek vakumlayabilir ve böylece tozu daha etkili bir şekilde tutabilir. Çevresini taramak için LiDAR kullanır ve otomatik olarak bir harita oluşturur. Uygulama üzerinden her oda için ayrı ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Sensörler, örneğin cihazın merdivenlerden düşmesini önler. RVC 3 Comfort, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihaz üzerindeki bir düğmeye basılarak uygulama üzerinden kolayca çalıştırılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, genellikle sesli olarak size bildirir. Görevini tamamladıktan sonra veya gerektiğinde, otomatik olarak emme istasyonuna döner, burada toz haznesini otomatik olarak boşaltır ve pilini şarj eder.
Özellikler ve faydalar
Yüksek emiş gücü15.000 Pa'lık güçlü emiş gücüyle, karabiber taneleri, yer fıstığı ve tahıl gevreği de dahil olmak üzere çoğu kir türü etkili bir şekilde temizlenebilir. Her temizlik görevi için dört farklı emiş modu seçeneği mevcuttur. Ana ve yan fırçaların birleşik temizleme hareketi, tüm evde özellikle etkili zemin temizliği sağlar.
Tüy bırakmayan ana ve yan fırçaRVC 3 Comfort, fırça tutucusunda saçların fırçalara dolanmasını önleyen özel bir yapıya sahiptir. Bu da kullanıcının bakım çabasını azaltır. Özel şekilli yan fırça, saçların fırçaya dolanmasını önler. Özel bir tarak diş yapısı, saçların ana fırçaya dolanmasını etkili bir şekilde önler.
Otomatik toz boşaltmaToz haznesinin otomatik olarak boşaltılması, RVC 3 Comfort'un otonom temizleme süresini önemli ölçüde uzatır. Comfort robotunun toz haznesinin elle boşaltılmasına gerek yoktur, bu sayede toz ve kirle temas önlenir. Toz haznesinin düzenli olarak boşaltılması, RVC 3 Comfort'un emiş gücünün sürekli olarak yüksek kalmasını sağlar.
Navigasyon
- Hızlı ve sağlam LiDAR navigasyonu ile robot, odaları hassas bir şekilde tarar ve haritalandırır, karanlıkta bile güvenilir temizlik gezileri için en iyi yönlendirmeyi sağlar.
Mop özelliği
- Daha da iyi temizlik sonuçları için RVC 3 Comfort, ıslak yüzeyleri de temizleyebilir. Gerekirse, mikrofiber bezli silme ünitesini kullanın, temiz su tankını doldurun ve kullanıma hazırsınız.
- Robot, yalnızca kuru temizleme, yalnızca ıslak temizleme veya her iki seçeneğin birlikte kullanıldığı kombine temizleme modunda kullanılabilir.
- 240 ml toz haznesi ve 280 ml su haznesi bulunan 2'si 1 arada temizleme tankı kullanımı kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
Düşme sensörü
- Düşme sensörleri, merdivenlerden düşmesini veya yere çakılmasını güvenilir bir şekilde önler.
- Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır.
WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği
- Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir.
- Uygulamayı kullanarak RVC 3 Comfort 5 temizlik robotunu yapılandırabilir ve herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. Evde olmasanız bile.
- Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor.
- Akıllı telefonunuzdaki uygulama ile robot süpürge ve paspasınız arasındaki tüm veri aktarımı, yalnızca Almanya'da bulunan sunuculara bulut üzerinden gerçekleşir.
- Düzenli güncellemeler robot süpürgenin ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu ayrıca sistemin güvenliğinin güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir.
Çok yönlü haritalama
- Uygulamada, farklı katlar için birden fazla harita oluşturabilirsiniz.
- Robotun gidip temizlemesini istemediğiniz bölgeleri (örn. kedi tırmalama yeri, çocuk odalarındaki oyun alanları veya robotun geçemeyeceği engeller) tanımlayabilirsiniz.
- Yoğun temizleme modu ile daha fazla su kullanarak birden fazla kez yüzeyleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Temizlik parametreleri
- Her bir oda için uygulamada farklı temizleme parametrelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. (örn. emiş gücü veya su hacmi, yüzey başına temizleme sayısı).
- Uygulama aracılığıyla temizlik zamanlamasını programlayabilir ve kendi temizlik planlarınızı oluşturabilirsiniz.
- RVC 3 Comfort, planlanan tarih ve saatlere göre bağımsız olarak temizlik yolculuklarına başlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,6
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|130
|Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
|45
|2'si 1 arada atık haznesi (ml)
|240
|2'si 1 arada su haznesi (ml)
|280
|Emiş gücü (Pa)
|max. 15000
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 67
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
|2,8
|Ağırlık, baz istasyonu (kg)
|1,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7
|Robot süpürge yüksekliği (mm)
|97
|Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
|212 x 167 x 260
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Yan Fırçalar: 1 x
- Filtre: 1 x
- Silme ünitesi
- Silme kumaşı: 1 x
- Temiz su tankı dahil 2'si 1 arada atık tankı
- Toz torbasının miktarı: 4 Parça(lar)
Ekipman
- Otonom temizlik
- Merdiven algılayıcılar
- Şarj ve temizleme istasyonu
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Temizlik modları: Kuru Temizleme/ Islak temizleme/ Temizik kombinasyonu ( ıslak - kuru)
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Kısa tüylü halılar