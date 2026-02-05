Hayatın daha güzel anlarına daha fazla zaman ayırın: Akıllı RVC 3 Comfort robot süpürge, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik ve bağımsız olarak temizleyerek zemin temizliğini üstlenir. Kuru kirler, ana ve yan fırçalar ve emme bileşeni tarafından güvenilir bir şekilde entegre toz haznesine taşınır. Gerekirse, RVC 3 Comfort hafif kirleri nazikçe silerek vakumlayabilir ve böylece tozu daha etkili bir şekilde tutabilir. Çevresini taramak için LiDAR kullanır ve otomatik olarak bir harita oluşturur. Uygulama üzerinden her oda için ayrı ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Sensörler, örneğin cihazın merdivenlerden düşmesini önler. RVC 3 Comfort, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihaz üzerindeki bir düğmeye basılarak uygulama üzerinden kolayca çalıştırılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, genellikle sesli olarak size bildirir. Görevini tamamladıktan sonra veya gerektiğinde, otomatik olarak emme istasyonuna döner, burada toz haznesini otomatik olarak boşaltır ve pilini şarj eder.