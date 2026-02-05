RVF 7 Comfort Extra
Otonom süpürme ve paspaslama: Kamera ve yapay zekâya sahip RVF 7 Comfort Extra, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları temizlerken, çok fonksiyonlu istasyon daha da fazla otonomi sağlar.
Akıllı RVF 7 Comfort Extra ile zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Yenilikçi robot süpürge ve paspas, sadece sert zeminleri değil, aynı zamanda kısa tüylü halıları da temizler ve bunu tamamen otonom olarak yapar. Akıllı LiDAR navigasyonu, kamera ve yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri tanır ve tüm odalarda hatasız bir şekilde gezinir. 10.000 paskala kadar emiş gücüyle kuru temizlik sırasında kiri zahmetsizce temizlerken, kanıtlanmış Kärcher rulo teknolojisi mükemmel ıslak temizlik sağlar. RVF 7 Comfort Extra'nın çok fonksiyonlu istasyonu daha da fazla otonomi sağlar. Temiz su bittiğinde veya kirli su ve kuru kir kapları dolduğunda, RVF 7 Comfort Extra otomatik olarak istasyona geçer. Orada temiz su doldurulur ve kirli su ve kuru kir atılır - tüm bunlar herhangi bir müdahale olmadan gerçekleşir. RVF 7 Comfort Extra'yı uygulama üzerinden rahatça kontrol edin ve eviniz pırıl pırıl temiz kalırken siz daha fazla boş zamanın tadını çıkarın.
Özellikler ve faydalar
Kanıtlanmış rulo teknolojisiDönen rulo sürekli olarak taze su ile nemlendirilir ve her dönüşten sonra iyice silinir. Bu, sert zeminlerin hijyenik ve etkili ıslak temizliğini garanti eder.
Akıllı kir algılamaRVF 7 Comfort Extra, kirlilik derecesini algılar ve ardından verimli ve kapsamlı bir temizlik sağlamak için temizleme parametrelerini otomatik olarak ayarlar.
Uzaktan erişimli canlı kameraBağlı RVF 7 Comfort Extra'nızın canlı kamerasına uygulama üzerinden istediğiniz zaman erişebilir, dışarıdayken kendi evinizi izleyebilirsiniz.
LiDAR ve yapay zeka ile hassas navigasyon
- Karanlıkta bile odaların hızlı ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlar. Bu, robot süpürgenin her zaman yönünü koruduğu ve güvenilir bir şekilde temizlediği anlamına gelir.
- Ek tek lazer sensörü ve akıllı kamera, LiDAR tarafından görünmeyen ayakkabı, çorap veya kablo gibi küçük veya düz nesneleri tanır.
- Lazer kamera sistemi engelleri algılarsa, bunlar saklanabilir haritalara aktarılır.
Kaldırılabilir paspas rulosu ve saç dolanmasını önleyici teknolojiye sahip ana fırça
- RVF 7 Comfort Extra, zeminde ıslak kir veya sıvı algılarsa, ana kuru vakumlu temizleme fırçası otomatik olarak yukarı kaldırılır.
- RVF 7 Comfort Extra, ıslak temizlik sırasında halı algılarsa, halıyı nemden korumak için paspas rulosu otomatik olarak yukarı kaldırılır (uygulamada ayrı ayrı ayarlanabilir).
- Ana fırça, uzun saçların fırçaya dolanma olasılığını önemli ölçüde azaltan ve bu nedenle çok daha kolay çıkarılabilen özel bir saç dolanma önleyici elemanla donatılmıştır.
Entegre sensörlü iki tanklı sistem
- Mikrofiber rulolar, temiz su tankından gelen suyla sürekli olarak nemlendirilirken, kirli su ayrı bir tankta toplanır. Her paspaslamada temiz zeminler için.
çok fonksiyonlu istasyon
- Çok fonksiyonlu istasyon, su tanklarını boşaltır ve doldurur ve kuru kir kabını otomatik olarak boşaltır. Robot daha sonra kendi başına temizliğe devam eder.
- Her temizlik işleminden sonra, paspas rulosu otomatik olarak ılık suyla temizlenir ve ardından ılık hava ile kurutulur.
Tek tuşla mod değiştirme
- Temizleme modunun hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesi, doğrudan makine üzerinde veya çok fonksiyonlu istasyonda bir düğmeye dokunarak yapılabilir; kullanım sezgisel, kullanışlı ve uygulama gerektirmeden mümkündür.
Makinede yıkanabilir rulo
- Paspas rulosu 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir. Bu, zamanla mikrofiber ruloda biriken inatçı kirlerin bile etkili bir şekilde çıkarılabileceği anlamına gelir.
- Çok fonksiyonlu istasyonda temizlemeye ek olarak, mikrofiber ruloyu temizlemek için başka bir seçenek daha mevcuttur.
Kullanışlı uygulama kontrolü
- Temizleme parametrelerinin özelleştirilmiş ayarı: Farklı katlar için haritalar oluşturma, yasak bölgeler belirleme, odaları adlandırma, temizleme sürelerini ayarlama ve daha fazlası.
- Emme gücü, su tüketimi ve diğer temizleme ayarları her oda için ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Temizleme ilerlemesi sürekli olarak görüntülenebilir ve ayrıntılı temizleme raporları çağrılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Akü gerilimi (V)
|14,4
|Batarya kapasitesi (Ah)
|5,2
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 67
|Emiş gücü (Pa)
|max. 13000
|Temiz su deposu (ml)
|300
|Atık su deposu (ml)
|130
|Çöp haznesi (ml)
|250
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|150 (süpürme)
|Saha performansı (m²)
|160 (süpürme) / 60
|Temiz su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
|3
|kirli su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
|2,4
|filtre torbası çok fonksiyonlu istasyon (l)
|4
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robot boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
|105
|Robot çapı (mm)
|360
|Çok fonksiyonlu istasyonun boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
|450 x 400 x 520
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|20,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 500 ml, Kokusuz Köpük Durdurucu, 2 x 30 ml
- Çöp haznesi
- Toz torbasının miktarı: 5 Parça(lar)
- Yan Fırçalar: 4 x
- Silme ünitesi
- Mikrofiber rulosu: 2 Parça(lar)
- Filtre: 2 x
- Temizleme aracı
- Temiz su deposu
- Atık su deposu
- çok fonksiyonlu istasyon
Ekipman
- Merdiven algılayıcılar
- Otonom temizlik
- Yapay zekâ ile kir tespiti
- Yapay zekâ ile engel tespiti
- canlı kamera
- Halı Sensörü
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Süpürme modu
- Birleşik temizleme modu (ıslak ve kuru)
- Otonom temizlik: Sıcak su
- otonom paspas kurutma: Sıcak
- Otomatik toz haznesi doldurma
- Otomatik toz haznesi boşaltma
- Otomatik toz boşaltma
- Kenarlara yakın süpürme
- kaldırılabilir temizleme fırçası
- kaldırılabilir paspas
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Az tüylü halılarda