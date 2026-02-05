Akıllı RVF 7 Comfort Extra ile zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Yenilikçi robot süpürge ve paspas, sadece sert zeminleri değil, aynı zamanda kısa tüylü halıları da temizler ve bunu tamamen otonom olarak yapar. Akıllı LiDAR navigasyonu, kamera ve yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri tanır ve tüm odalarda hatasız bir şekilde gezinir. 10.000 paskala kadar emiş gücüyle kuru temizlik sırasında kiri zahmetsizce temizlerken, kanıtlanmış Kärcher rulo teknolojisi mükemmel ıslak temizlik sağlar. RVF 7 Comfort Extra'nın çok fonksiyonlu istasyonu daha da fazla otonomi sağlar. Temiz su bittiğinde veya kirli su ve kuru kir kapları dolduğunda, RVF 7 Comfort Extra otomatik olarak istasyona geçer. Orada temiz su doldurulur ve kirli su ve kuru kir atılır - tüm bunlar herhangi bir müdahale olmadan gerçekleşir. RVF 7 Comfort Extra'yı uygulama üzerinden rahatça kontrol edin ve eviniz pırıl pırıl temiz kalırken siz daha fazla boş zamanın tadını çıkarın.