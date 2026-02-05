RVF 7 *EU Charging Station
Otonom olarak süpürme ve paspaslama: RVF 7, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları kolaylıkla temizler. Kamera ve yapay zeka sayesinde küçük engellerden kolayca kaçınılır.
Akıllı RVF 7 ile zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Yenilikçi robot elektrikli süpürge ve paspas, sadece sert zeminleri değil, aynı zamanda kısa tüylü halıları da tamamen otonom olarak temizler. Akıllı LiDAR navigasyonu, kamera ve yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri tanır ve tüm odalarda hatasız bir şekilde gezinir. 10.000 paskala kadar emiş gücüyle kuru temizlikte kiri zahmetsizce temizlerken, kanıtlanmış rulo teknolojisi mükemmel ıslak temizlik sağlar. RVF 7'yi uygulama üzerinden rahatça kontrol edin ve eviniz pırıl pırıl temiz kalırken siz de daha fazla boş zamanın tadını çıkarın.
Özellikler ve faydalar
Kanıtlanmış rulo teknolojisiDönen rulo sürekli olarak taze su ile nemlendirilir ve her dönüşten sonra iyice silinir. Bu, hijyenik temizliği garanti eder ve kiri etkili bir şekilde uzaklaştırır.
Akıllı kir algılamaRVF 7, kirlilik derecesini algılar ve ardından verimli ve kapsamlı bir temizlik sağlamak için temizleme parametrelerini otomatik olarak ayarlar.
Uzaktan erişimli canlı kameraBağlı RVF 7'nizin canlı kamerasına uygulama üzerinden istediğiniz zaman erişebilir ve seyahat halindeyken kendi evinizi izleyebilirsiniz.
LiDAR ve yapay zeka ile hassas navigasyon
- Karanlıkta bile odaların hızlı ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlar. Bu, robot süpürgenin her zaman yönünü koruduğu ve güvenilir bir şekilde temizlediği anlamına gelir.
- Ek tek lazer sensörü ve akıllı kamera, LiDAR tarafından görünmeyen küçük veya düz nesneleri algılar. Engeller kaydedilmiş haritalara aktarılır.
- LiDAR navigasyonunda, robotun toplam yüksekliğini azaltan ve alçak mobilyaların altında bile optimum temizlik sağlayan girintili bir sensör bulunur.
Kaldırılabilir paspas rulosu ve saç dolanmasını önleyici teknolojiye sahip ana fırça
- RVF 7, zeminde ıslak kir veya sıvı algılarsa, ana kuru temizleme fırçası otomatik olarak yükseltilir.
- RVF 7, ıslak temizlik sırasında bir halı algılarsa, halıyı nemden korumak için paspas rulosu otomatik olarak yükseltilir (uygulamada ayrı ayrı ayarlanabilir).
- Ana fırça, uzun saçların fırçaya dolanma olasılığını önemli ölçüde azaltan ve bu nedenle çok daha kolay çıkarılabilen özel bir saç dolanma önleyici elemanla donatılmıştır.
Entegre sensörlü iki tanklı sistem
- Mikrofiber rulolar, temiz su tankından gelen suyla sürekli olarak nemlendirilirken, kirli su ayrı bir tankta toplanır. Her paspaslamada temiz zeminler için.
- Entegre bildirim fonksiyonu, temiz su tankı boşaldığında veya kirli su tankı dolduğunda görsel, işitsel ve uygulama üzerinden bir mesajla uyarı verir.
Zemin koruma plakası dahil şarj istasyonu
- RVF 7, temizlik sırasında pil seviyesini sürekli olarak izler, gerekirse otomatik olarak şarj istasyonuna döner ve şarj olduktan sonra otomatik olarak temizliğe devam eder.
- Birlikte verilen zemin koruma plakası, hassas zeminleri paspas rulosundan salınabilecek nemden korur.
Tek tuşla mod değiştirme
- Temizleme modunun makine üzerindeki bir düğmeye dokunarak hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesi, sezgisel, kullanışlı ve uygulama gerektirmeden mümkündür.
Makinede yıkanabilir rulo
- Paspas rulosu 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir. Bu, zamanla mikrofiber ruloda biriken inatçı kirlerin bile etkili bir şekilde çıkarılabileceği anlamına gelir.
- Çamaşır makinesinde rulo ile temizleme, akan su altında yapılan basit temizliğe ek olarak çok daha hijyenik bir sonuç sunar.
Kullanışlı uygulama kontrolü
- Temizleme parametrelerinin özelleştirilmiş ayarı: Farklı katlar için haritalar oluşturma, yasak bölgeler belirleme, odaları adlandırma, temizleme sürelerini ayarlama ve daha fazlası.
- Emme gücü, su tüketimi ve diğer temizleme ayarları her oda için ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Temizleme ilerlemesi sürekli olarak görüntülenebilir ve ayrıntılı temizleme raporları çağrılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Akü gerilimi (V)
|14,4
|Batarya kapasitesi (Ah)
|5,2
|Emiş gücü (Pa)
|max. 13000
|Temiz su deposu (ml)
|300
|Atık su deposu (ml)
|130
|Çöp haznesi (ml)
|250
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|150 (süpürme)
|Saha performansı (m²)
|160 (süpürme) / 60
|Robot boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
|105
|Robot çapı (mm)
|360
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 2 x 30 ml, Kokusuz Köpük Durdurucu, 30 ml
- Çöp haznesi
- Yan Fırçalar: 4 x
- Silme ünitesi
- Mikrofiber rulosu: 2 Parça(lar)
- Filtre: 2 x
- Temizleme aracı
- Temiz su deposu
- Atık su deposu
- Şarj istasyonu
- Zemin koruma/park plakası
Ekipman
- Merdiven algılayıcılar
- Otonom temizlik
- Yapay zekâ ile kir tespiti
- Yapay zekâ ile engel tespiti
- canlı kamera
- Halı Sensörü
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Süpürme modu
- Birleşik temizleme modu (ıslak ve kuru)
- Kenarlara yakın süpürme
- kaldırılabilir temizleme fırçası
- kaldırılabilir paspas
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi tüm sert zeminler için uygundur.
- Az tüylü halılarda