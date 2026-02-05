Akıllı RVF 7 ile zahmetsiz zemin temizliğinin keyfini çıkarın. Yenilikçi robot elektrikli süpürge ve paspas, sadece sert zeminleri değil, aynı zamanda kısa tüylü halıları da tamamen otonom olarak temizler. Akıllı LiDAR navigasyonu, kamera ve yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri tanır ve tüm odalarda hatasız bir şekilde gezinir. 10.000 paskala kadar emiş gücüyle kuru temizlikte kiri zahmetsizce temizlerken, kanıtlanmış rulo teknolojisi mükemmel ıslak temizlik sağlar. RVF 7'yi uygulama üzerinden rahatça kontrol edin ve eviniz pırıl pırıl temiz kalırken siz de daha fazla boş zamanın tadını çıkarın.