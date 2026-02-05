RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra, çok fonksiyonlu istasyonuyla süpürme, paspaslama ve yüksek derecede otonomi sunar. Hassas LiDAR navigasyonu, çift lazer sistemi ve kamerası sayesinde engellerden kolayca kaçınılır.
Her gün temiz zeminler. Akıllı RVM 4 Comfort Extra robot süpürge, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik olarak temizler. Kuru temizlik, döner fırça, yan fırça ve güçlü emiş fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Biri kenara kadar uzatılabilen iki adet kaldırılabilir paspas diski, inatçı lekeleri bile çıkarır. İlk keşif çalışmasının ardından, RVM 4 Comfort Extra, odaların haritasını oluşturmak için LiDAR lazer sensörünü kullanır. Burada bireysel temizlik ayarları yapılandırılabilir. Entegre çift lazer sistemi ve kamerası sayesinde, RVM 4 Comfort Extra, kablo veya çorap gibi düz engelleri algılar ve etrafından dolaşır. Ek sensörler, örneğin merdivenlerden düşmeleri önler. Ultrasonik sensör halıları algılar ve Otomatik Güçlendirme fonksiyonu emiş gücünü ayarlar. Silme modunda, halılar atlanır veya döner paspaslar kaldırılır. Çok fonksiyonlu istasyon, paspasları yıkar ve kurutur ve robotun toz haznesini otomatik olarak boşaltır. Cihaz, bir uygulama, önceden ayarlanmış bir program veya cihaz üzerindeki bir düğmeye dokunarak kolayca kontrol edilebilir. Temizlik robotu yardıma ihtiyaç duyarsa, sizi sesli olarak bilgilendirecektir.
Özellikler ve faydalar
Yapay zekâ kullanarak hassas navigasyonÇift lazer sensörü sayesinde RVM 4, engelleri algılar, etrafından dolaşır ve böylece takılıp kalmaz veya herhangi bir hasara neden olmaz. Çift lazer sensörü, LiDAR sistemi için çok küçük olan (örneğin ayakkabı, çorap veya kablo gibi) küçük veya düz nesneleri bile tanımasına olanak tanır. Hızlı ve sağlam LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları hassas bir şekilde tarayarak haritalandırır ve karanlıkta bile güvenilir temizlik gezileri için en iyi yönlendirmeyi sağlar.
Döner silme disklerine sahip silme ünitesiDöner paspaslar, yüksek hız ve zemine uyguladıkları güçlü basınç sayesinde kiri etkili bir şekilde temizler. Robot halıyı algıladığı anda silme bezleri yukarı kalkarak halının ıslanmasını önler. Sağ taraftaki silme paspası, kenar temizliği için uzatılabilir ve en iyi temizlik sonuçlarını garanti eder.
Halı algılama ve Otomatik HızlandırmaRVM 4 Comfort Extra, ultrasonik sensör kullanarak halı kaplı alanları otomatik olarak algılar ve bunları uygulamadaki haritada gösterir. Silme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, robot algılanan halı kaplı alanlardan kaçınır veya silme ünitelerini yukarı kaldırarak halının üzerinde hareket eder. Otomatik Güçlendirme fonksiyonu, daha da iyi temizlik sonuçları elde etmek için gerektiğinde halılardaki emiş gücünü artırır.
Çeşitli temizleme modları
- RVM 4 Comfort Extra, kuru vakumlama, ıslak paspaslama, her iki seçeneği tek bir temizleme modunda birleştirme veya kuru vakumlama işleminden sonra ıslak paspaslama işlemlerini gerçekleştirebilir.
- Daha da iyi temizlik sonuçları için, RVM 4 Comfort Extra, kenarlara kadar ıslak temizlik de yapabilir; bunu yapmak için, ıslak temizlik sırasında silme ünitesi uzatılır.
Düşme sensörü
- Düşme sensörleri, örneğin RVM 4 Comfort Extra'nın basamaklardan veya çıkıntılardan düşmesini güvenilir bir şekilde önler.
- Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor.
- Akıllı telefonunuzdaki uygulama ile robot süpürge/paspas arasındaki tüm veri aktarımı, yalnızca Almanya'da bulunan sunuculara bulut üzerinden gerçekleşir.
- Düzenli güncellemeler, robot süpürge ve uygulamanın performansını artırır ve genişletir. Bu aynı zamanda sistemin güvenliğinin de güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir.
WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği
- Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir.
- Uygulamayı kullanarak RVM 4 Comfort Extra robot süpürge ve paspasını yapılandırabilir ve herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. Evde olmasanız bile.
- Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.
Çok yönlü haritalama
- Uygulamada, farklı katlar için birden fazla harita oluşturabilirsiniz.
- Robotun gidip temizlik yapmasını istemediğiniz bölgeleri tanımlayabilirsiniz (örneğin, kedi tırmalama tahtası, çocuk odalarındaki oyun alanları veya robotun aşamayacağı engeller).
- Yoğun temizleme modu ile daha fazla su kullanarak birden fazla kez yüzeyleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Temizlik parametreleri
- Her bir oda için uygulamada farklı temizleme parametrelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. (örn. emiş gücü veya su hacmi, yüzey başına temizleme sayısı).
- Uygulama üzerinden temizlik saatleri ve temizlik programları oluşturulabilir.
- RVM 4 Comfort Extra, planlanan tarih ve saatlere göre temizleme işlemlerini otomatik olarak başlatır.
Çok fonksiyonlu istasyon ile kendi kendine bakım
- Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, RVM 4 Comfort Extra otomatik olarak toz haznesini boşaltmak ve paspasları yıkayıp kurutmak için çok fonksiyonlu istasyona geri döner.
- Silme ünitesi, koku oluşumunu önlemek için sıcak hava ile daha hızlı kurutulur.
- Temiz su deposu boşsa veya takılı değilse, kirli su deposu doluysa veya takılı değilse ya da filtre torbası takılı değilse bir mesaj görüntülenir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Akü gerilimi (V)
|14,4
|Batarya kapasitesi (Ah)
|5,2
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 67
|Emiş gücü (Pa)
|max. 15000
|Çöp haznesi (ml)
|300
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|160 (süpürme)
|Saha performansı (m²/sa)
|45
|Temiz su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
|2,5
|kirli su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
|3
|filtre torbası çok fonksiyonlu istasyon (l)
|2,3
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robot boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
|100
|Robot çapı (mm)
|350
|Robot ağırlığı (kg)
|3,8
|Çok fonksiyonlu istasyonun boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|çok fonksiyonlu istasyonun ağırlığı (kg)
|6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|14,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|350 x 350 x 100
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Toz torbasının miktarı: 4 Parça(lar)
- Yan Fırçalar: 1 x
- Silme ünitesi
- Silecek diskleri: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Merdiven algılayıcılar
- Otonom temizlik
- Halı Sensörü
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Lazer sensör ve kamera
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Süpürme modu
- Silme temizleme modu
- Birleşik temizleme modu (ıslak ve kuru)
- Otonom temizlik: Soğuk su
- otonom paspas kurutma: Sıcak
- Otomatik toz boşaltma
- Kenarlara yakın süpürme
- Kenarları temizlemek için uzatılabilir yan paspas
- otomatik uzatılabilir silme ünitesi
- kaldırılabilir paspas
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Kısa tüylü halılar