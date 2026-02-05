Her gün temiz zeminler. Akıllı RVM 4 Comfort Extra robot süpürge, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik olarak temizler. Kuru temizlik, döner fırça, yan fırça ve güçlü emiş fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Biri kenara kadar uzatılabilen iki adet kaldırılabilir paspas diski, inatçı lekeleri bile çıkarır. İlk keşif çalışmasının ardından, RVM 4 Comfort Extra, odaların haritasını oluşturmak için LiDAR lazer sensörünü kullanır. Burada bireysel temizlik ayarları yapılandırılabilir. Entegre çift lazer sistemi ve kamerası sayesinde, RVM 4 Comfort Extra, kablo veya çorap gibi düz engelleri algılar ve etrafından dolaşır. Ek sensörler, örneğin merdivenlerden düşmeleri önler. Ultrasonik sensör halıları algılar ve Otomatik Güçlendirme fonksiyonu emiş gücünü ayarlar. Silme modunda, halılar atlanır veya döner paspaslar kaldırılır. Çok fonksiyonlu istasyon, paspasları yıkar ve kurutur ve robotun toz haznesini otomatik olarak boşaltır. Cihaz, bir uygulama, önceden ayarlanmış bir program veya cihaz üzerindeki bir düğmeye dokunarak kolayca kontrol edilebilir. Temizlik robotu yardıma ihtiyaç duyarsa, sizi sesli olarak bilgilendirecektir.