FP 303

Özellikler ve faydalar
Ergonomik tutma kolu
Rahat ve zahmetsiz temizlik için.
Kablo depolama alanı kol üzerindendir.
Her iki kordon kancayı kullanarak kablonun düzenli bir şekilde toparlanması.
Yüksek kalitede olan çanta ayrı aksesuar bölümü içerir.
Partlatma pedlerinin tasarruflu bir şekilde depolanması sağlanır.
Düz üçgen şeklinde olan parlatma kafası
  • Köşelerde ve mobilya altyarında kolay partlatma için.
Döner kol
  • Cihaz tam olarak kapanmadan açıp kapama ayarı yapılır
Taşıma tekerleri
  • Düzgün çalışan tekerleklerle, vakumlu parlatıcı büyük bir çaba göstermeden taşınabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Hız (rpm) 1000
Motor değerleri (W) 600
Süpürme genişliği (mm) 290
Filtre torbası kapasitesi (l) 4
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 8,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • cilalama pedi: 3 Parça(lar)
  • Filtre torbası: Kağıt

Ekipman

  • Kablo toplama
  • Aksesuar bölmeli bez çanta
Uygulama alanları
  • Cilalı parke
  • Laminant yüzeyler
  • Taş yüzeyler
  • Mantar yüzeyler
  • Muşamba yüzeyler
  • PVC yüzeyler
Aksesuarlar