Aynı anda üç taneye kadar hortum ile sulamak için G1 musluk konektörlü ve G3/4 çap düşürücü parçalı yüksek kaliteli 4 yollu dağıtıcı. 3 yollu dağıtıcının üç bağımsız kumandalı üç musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum debi sağlar. Tüm standart bahçe hortumları ile birlikte üniversal olarak kullanılabilir ve sağlam kalitesi ve konforlu ve basit tutuş için ergonomik tasarımı ile etkileyicidir. Sağlam iç dişlere sahip akıcı çalışan birleşim eklemi musluğa basit ve kolay bağlantıyı garanti eder. 3 yollu dağıtıcı çoğu click sistemi ile uyumludur.