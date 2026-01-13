3 çıkışlı musluk adaptörü
3 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 3 yollu dağıtıcı. Üç hortumu bir musluğa bağlamak için idealdir. (G1 musluk konektörü, G3/4 çap düşürücü)
Aynı anda üç taneye kadar hortum ile sulamak için G1 musluk konektörlü ve G3/4 çap düşürücü parçalı yüksek kaliteli 4 yollu dağıtıcı. 3 yollu dağıtıcının üç bağımsız kumandalı üç musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum debi sağlar. Tüm standart bahçe hortumları ile birlikte üniversal olarak kullanılabilir ve sağlam kalitesi ve konforlu ve basit tutuş için ergonomik tasarımı ile etkileyicidir. Sağlam iç dişlere sahip akıcı çalışan birleşim eklemi musluğa basit ve kolay bağlantıyı garanti eder. 3 yollu dağıtıcı çoğu click sistemi ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen üç su çıkışı
- Bir muslukta üç su çıkışının ayrı ayrı kullanımı
Dahili ön filtre
- Ekstra uzun çalışma ömrü için.
Düz birleşim yeri
- 1" veya 3/4" dişli musluklara kolay takılma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|60 x 22 x 180
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.