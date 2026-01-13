Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üç hortumu bağlamak için 3 yönlü bağlantı aparatı. Bu yüksek kaliteli Universal hortum onarım konektörü tüm standart bahçe hortumları için uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. En yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.