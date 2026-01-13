3 yönlü bağlantı aparatı
Sağlam kalitesi ve çekici tasarımıyla üç hortumu bağlamak için üç yönlü bağlantı aparatı.
Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üç hortumu bağlamak için 3 yönlü bağlantı aparatı. Bu yüksek kaliteli Universal hortum onarım konektörü tüm standart bahçe hortumları için uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. En yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Dayanıklı dizayn
- Garantili sağlamlık
3 hortum bağlantısı için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|15 x 65 x 60
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.