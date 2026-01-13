Sağlam musluk konektörleri, hortum kaplinleri ve hortumlar etkili sulamanın temelini oluşturur. Bu yüzden Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üniversal hortum onarım birimi. Tüm yaygın bahçe hortumları için üniversal hortum onarım birimi kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. İki hortum parçasını bağlamak veya onarmak için ideal çözüm. universal hortum onarım birimi en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.