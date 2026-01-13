Hortum bağlantı
Tüm yaygın bahçe hortumları için üniversal hortum onarım birimi. İki hortum parçasını bağlamak veya onarmak için kullanılır.
Sağlam musluk konektörleri, hortum kaplinleri ve hortumlar etkili sulamanın temelini oluşturur. Bu yüzden Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üniversal hortum onarım birimi. Tüm yaygın bahçe hortumları için üniversal hortum onarım birimi kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. İki hortum parçasını bağlamak veya onarmak için ideal çözüm. universal hortum onarım birimi en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik şekilli
- Kullanım kolaylığı için.
Her yerde kullanılabilir
- Tüm bahçe hortumları için uygun
2 hortum bağlantısı için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 39 x 39
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.