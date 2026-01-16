Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2"
Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, açılı hortum konektörü, serbest dönen el kolu ve yerden tasarruf için yenilikçi katlanma özelliği ile kompakt hortum taşıyıcı. Tamamen monte edilmiş.
Tamamen monte edilmiş HT 3.420 1/2" hortum arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi katlanma işlevi sayesinde depolanması kolaydır ve minimum yer işgal eder. Özellikler: Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 20 m 1/2" PrimoFlex® hortum, Plus (2.645-177) nozul, 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 azaltıcı; Kapasite: Kapasite: 40 m 1/2"-hortum veya 30 m 5/8"-hortum veya 20 m 3/4"-hortum. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz.
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
20 m 1/2" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Kullanıma hazır
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Geniş tekerlekler
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kapasite: 40 m 1/2" hortum veya 30 m 5/8" hortum veya 25 m 3/4" hortum.
Katlanma işlevi
- Alandan tasarruf sağlayan depolama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 450 x 700
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.