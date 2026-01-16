Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2"

Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, açılı hortum konektörü, serbest dönen el kolu ve yerden tasarruf için yenilikçi katlanma özelliği ile kompakt hortum taşıyıcı. Tamamen monte edilmiş.

Tamamen monte edilmiş HT 3.420 1/2" hortum arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi katlanma işlevi sayesinde depolanması kolaydır ve minimum yer işgal eder. Özellikler: Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 20 m 1/2" PrimoFlex® hortum, Plus (2.645-177) nozul, 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 azaltıcı; Kapasite: Kapasite: 40 m 1/2"-hortum veya 30 m 5/8"-hortum veya 20 m 3/4"-hortum. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz.

Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
20 m 1/2" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Kullanıma hazır
Serbest dönen el kolu
  • Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Geniş tekerlekler
  • Artırılmış hareket kabiliyeti
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kapasite: 40 m 1/2" hortum veya 30 m 5/8" hortum veya 25 m 3/4" hortum.
Katlanma işlevi
  • Alandan tasarruf sağlayan depolama
Teknik özellikler

Teknik veriler

Uzatma hortumu (m) 20
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 2,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,7
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 390 x 450 x 700

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2"
Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2"
Videos
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.