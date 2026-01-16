Tamamen monte edilmiş HT 3.420 1/2" hortum arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi katlanma işlevi sayesinde depolanması kolaydır ve minimum yer işgal eder. Özellikler: Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 20 m 1/2" PrimoFlex® hortum, Plus (2.645-177) nozul, 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 azaltıcı; Kapasite: Kapasite: 40 m 1/2"-hortum veya 30 m 5/8"-hortum veya 20 m 3/4"-hortum. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz.