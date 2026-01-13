Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için konektör seti. Set içeriğinde, 1/2" çap düşürücü ile bir 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve bir 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8") bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır. Dolaşmazlar ve kullanımları kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir. Kevlar®, E.I. du Pont de Nemours and Company'nin tescilli markasıdır.