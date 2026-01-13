Bağlantı Seti
Konektör seti: 1/2" çap düşürücü ile 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8")
Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için konektör seti. Set içeriğinde, 1/2" çap düşürücü ile bir 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve bir 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8") bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır. Dolaşmazlar ve kullanımları kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir. Kevlar®, E.I. du Pont de Nemours and Company'nin tescilli markasıdır.
Özellikler ve faydalar
1,5 m 5/8"-PrimoFlex® Hortum
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|5/8″
|Uzatma hortumu (m)
|1,5
|Diş boyutu
|G3/4
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|210 x 210 x 58
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.