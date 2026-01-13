Bağlantı Seti

Konektör seti: 1/2" çap düşürücü ile 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8")

Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için konektör seti. Set içeriğinde, 1/2" çap düşürücü ile bir 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve bir 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8") bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır. Dolaşmazlar ve kullanımları kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir. Kevlar®, E.I. du Pont de Nemours and Company'nin tescilli markasıdır.

Özellikler ve faydalar
1,5 m 5/8"-PrimoFlex® Hortum
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
  • Tüm bahçe hortumları için uygun
Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 5/8″
Uzatma hortumu (m) 1,5
Diş boyutu G3/4
Renk Sarı
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 210 x 210 x 58

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.