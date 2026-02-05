Hortum seti, bahçe sulamaya giriş için gereken her şeyi içerir: 30 metrelik 1/2" PrimoFlex® hortum, dört farklı püskürtme foksiyonlu, çok işlevli püskürtme tabancası, döner konforlu tutamak ve damlamaya karşı korumalı membran teknolojisi, Aqua Stop'lu evrensel hortum bağlantısı ve evrensel hortum bağlantısı. Kärcher sulama hattındaki bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. Avantajları açıktır: uzun hizmet ömrü ve birinci sınıf bahçe bakımı için kolay kullanım.