Çok Fonksiyonlu Hortum Seti 1/2" - 30m
30 m 1/2" PrimoFlex® hortum, çok işlevli püskürtme tabancası ve ek aksesuarlar içeren ideal hortum setidir.
Hortum seti, bahçe sulamaya giriş için gereken her şeyi içerir: 30 metrelik 1/2" PrimoFlex® hortum, dört farklı püskürtme foksiyonlu, çok işlevli püskürtme tabancası, döner konforlu tutamak ve damlamaya karşı korumalı membran teknolojisi, Aqua Stop'lu evrensel hortum bağlantısı ve evrensel hortum bağlantısı. Kärcher sulama hattındaki bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. Avantajları açıktır: uzun hizmet ömrü ve birinci sınıf bahçe bakımı için kolay kullanım.
Özellikler ve faydalar
12 yıl garanti
- Ekstra dayanıklı
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Kilitleme fonksiyonu ile birlikte dört adet seçilebilir püskürtme modu: Yağmurlama akışı, düz akış, aerator akış, sis şeklinde püskürtme
- Tüm uygulama düzeylerine uygun püskürtme modları
Özel çepel teknolojisi
Dönebilen, tutacak
- Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım
Yumuşak plastik bileşenler
- Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|30
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|3,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|290 x 290 x 165
Scope of supply
- Evrensel hortum bağlantısı: 1 Parça(lar)
- Aqua stop özellikli evrensel hortum bağlantısı: 1 Parça(lar)
- G3/4, G1/2, azaltıcı adaptör: 1 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.