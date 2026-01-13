Hortum askılı hortum seti, 15 m
Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), sprey nozulu 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti.
Hortum askısı olan hortum seti basınçlı yıkama makineleri için uygun. Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), bir sprey nozulu, bir 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
15 m 1/2" PrimoFlex® hortum
Yüksek basınçlı yıkama makineleri için besleme hortumu kullanımına ideal set
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Hortum askısı
- Pratik depolama için
Ayarlanabilir çubuklu püskürtücü
- Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|15
|Diş boyutu
|G1
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 260 x 110
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.