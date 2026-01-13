Hortum askısı olan hortum seti basınçlı yıkama makineleri için uygun. Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), bir sprey nozulu, bir 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.