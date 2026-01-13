Hortum askılı hortum seti, 15 m

Hortum askısı olan hortum seti basınçlı yıkama makineleri için uygun. Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), bir sprey nozulu, bir 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.

Özellikler ve faydalar
15 m 1/2" PrimoFlex® hortum
Yüksek basınçlı yıkama makineleri için besleme hortumu kullanımına ideal set
Tırnak sistemi
  • Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Hortum askısı
  • Pratik depolama için
Ayarlanabilir çubuklu püskürtücü
  • Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 1/2″
Uzatma hortumu (m) 15
Diş boyutu G1
Renk Sarı
Ağırlık (kg) 2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 260 x 260 x 110

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Hortum askılı hortum seti, 15 m
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.