Hortum PrimoFlex® premium 5/8" – 50 m
50 m PrimoFlex® Premium kaliteli bahçe hortumu (5/8"). Patentli çifte güçlendirme teknolojisi. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 50 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
PrimoFlex® Premium kaliteli hortum 5/8" 50 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. Dolaşmayan 5 katlı çifte güçlendirilmiş bahçe hortumu patentlidir. Yüksek basınca dayanıklılık için DuPontTM imalatı yenilikçi Kevlar® fiber ile örülmüştür: Patlama basıncı: 50 bar. Ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı olmayan kaliteli hortum. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. 18 yıl garantili. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Premium hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.
Özellikler ve faydalar
18 yıl garanti
- Garantili dayanıklılık
5 katlı
- Dolaşmaya karşı dayanıklı
Patlama basıncı: 45 bar
- Garantili sağlamlık
Son derece esnek, dolaşmaya ve burulmaya dayanıklı
- Kullanımı kolay
-20 ile +65°C arasında yüksek sıcaklık dayanımı
- Garantili sağlamlık
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Garantili dayanıklılık
Yenilikçi DuPontTM Kevlar® fiber ile örgülü dokuma
- Patentli çift güçlendirme sayesinde yüksek basınca dayanıklıdır
Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman
- Sert ve dayanıklı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|5/8″
|Uzatma hortumu (m)
|50
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|9,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|405 x 405 x 155
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.