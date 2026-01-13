Hortum seti 1/2" 20 m
20 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile üniversal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü bulunan hortum seti.
Yeni başlayanlar için ideal hortum seti. Setin içinde 20 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
20 m 1/2" Standart hortum
- Başlangıç için ideal
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Sprey tabancası ayarlanabilir jet ile
- Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Diş boyutu
|G3/4
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|360 x 360 x 100
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.