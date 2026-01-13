Hortum seti 1/2" 20 m

Yeni başlayanlar için ideal hortum seti. Setin içinde 20 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.

Özellikler ve faydalar
20 m 1/2" Standart hortum
  • Başlangıç için ideal
Tırnak sistemi
  • Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Sprey tabancası ayarlanabilir jet ile
  • Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
  • Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 1/2″
Uzatma hortumu (m) 20
Diş boyutu G3/4
Renk Sarı
Ağırlık (kg) 2,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 360 x 360 x 100

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.