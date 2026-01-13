Yeni başlayanlar için ideal hortum seti. Setin içinde 20 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları esnektir, dayanıklıdır ve düğümlenmez. Avantajlar ortada: Mükemmel bir bahçe için dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.