Spiral Hortum Başlangıç Seti
10 m Spiral hortum, Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, 1 x dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü, 1 x dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü.
Yeni Spiral Hortum Başlangıç Seti, küçük bahçelerde, teraslarda, balkonlarda ve ayrıca kamp alanlarında düzenli sulama için idealdir. Kullanımdan sonra hortum kompakt şeklini yeniden kazanır ve alan tasarrufu sağlamak için duvar braketi üzerinde saklanabilir. Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası sayesinde, bahçe aletleri üzerindeki hafif kirler dahi kolaylıkla temizlenebilir. Bu yüzden gerçek bir yardımcıdır ve her zaman sulama için hazırdır. Ağır hortumları açmaya ve tekrar toplamaya ya da sulama tenekeleri taşımaya gerek yoktur. 10 m ftalat içermeyen, UV dayanıklı spiral hortum, çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, 1 x dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü, 1 x dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü içerir.
Özellikler ve faydalar
Kullanımdan sonra hortum kompakt şeklini yeniden kazanır
- Düzenli bir bahçe için muntazam bir saklama alanı
4 püskürtme düzeni ile çok fonksiyonlu püskürtme tabancası
1 x Dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü
1 x Dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü
Musluk adaptörü G3/4
Hortumları zahmetli bir şekilde açmaya ve tekrar toplamaya ya da sulama tenekeleri taşımaya gerek yok
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|560 x 95 x 95
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.