Yeni Spiral Hortum Başlangıç Seti, küçük bahçelerde, teraslarda, balkonlarda ve ayrıca kamp alanlarında düzenli sulama için idealdir. Kullanımdan sonra hortum kompakt şeklini yeniden kazanır ve alan tasarrufu sağlamak için duvar braketi üzerinde saklanabilir. Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası sayesinde, bahçe aletleri üzerindeki hafif kirler dahi kolaylıkla temizlenebilir. Bu yüzden gerçek bir yardımcıdır ve her zaman sulama için hazırdır. Ağır hortumları açmaya ve tekrar toplamaya ya da sulama tenekeleri taşımaya gerek yoktur. 10 m ftalat içermeyen, UV dayanıklı spiral hortum, çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, 1 x dolaşmaya karşı korumalı hortum konektörü, 1 x dolaşmaya karşı korumalı ve Aqua Stop özellikli hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü içerir.