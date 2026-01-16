S 4 Twin
İki yan fırça, 20 I atık haznesi ve 680 mm süpürge genişliği ile daha dar ve daha küçük alanlarda ki temizliğe yardımcı olmak adına dizayn edilmiş olan S4 twin süpürge.
İlkbaharda yapraklar, yazın toz demeden etkili ve ergonomik yapısıyla S4 Kärcher twin süpürge, rekor sürede tüm yıl boyunca bahçe ve ev etrafında göz alıcı temizliğe yardımcı olur. Güçlü rulo fırçası ve 2 yan fırçası toplamda 6800 mm genişliğindedir. Saatte 2400 m2 ye kadar olan alanları zahmetsizce süpürür. Makina atıkları doğrudan 20 litrelik atık haznesine taşır. Yan fırçaların uzun kılları, kenarların tam olarak temizlenmesini sağlar. Kademesiz itme kolu, ilgili kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir. Cihaz, içerisine ki ayak plakası sayesinde eğilmeye gerek kalmadan kolayca katlanabilir ve yerden tasarruf etmesini sağlayan tutamakla taşınabilir. Ek olarak, çöp haznesi kir ile temas etmeden kolayca çıkarılabilir.
Özellikler ve faydalar
Yan fırça için pratik kapakHızlı kurulum ve dağıtım için aletsiz yan fırça bağlantısı.
Rahat ayak plakasıyerden tasarruf sağlayan depolama için, Süpürme makinesini durmadan katalanabilir
Bayonet bağlantı parçası ile yükseklik ayarıBireysel yükseklik ayarı
Büyük çöp hunisi
- Atık haznesinin sık boşaltılması gerekli değildir.
Atık haznesinin basit bir şekilde çıkarılması
- Atık haznesinin basit bir şekilde boşaltılması
Dik konumlu çöp haznesi
- Atık haznesini kir ile temas etmeden boşaltın.
Geniş süpürme alanı
- Yüksek temizleme performansı.
Kenarlara yakın süpürme
- Köşelerin, kenarların ve yarıkların iyice süpürülmesi.
Pratik taşıma sapı
- Süpürücü, taşıma sapı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|680
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|2400
|Gövde/çerçeve
|Plastik / Plastik
|Çöp konteyneri (l)
|20
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|10,2
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|10,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Yan fırça: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Ergonomik itme kolu
- Kademesiz değişken itme kolu
- Park pozisyonu
- Yerden kazandıran istifleme için ayak plakası
- Aletsiz yan fırça bağlantısı
- Dik konumlu çöp haznesi
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Mahzen ve depolar