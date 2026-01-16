İlkbaharda yapraklar, yazın toz demeden etkili ve ergonomik yapısıyla S4 Kärcher twin süpürge, rekor sürede tüm yıl boyunca bahçe ve ev etrafında göz alıcı temizliğe yardımcı olur. Güçlü rulo fırçası ve 2 yan fırçası toplamda 6800 mm genişliğindedir. Saatte 2400 m2 ye kadar olan alanları zahmetsizce süpürür. Makina atıkları doğrudan 20 litrelik atık haznesine taşır. Yan fırçaların uzun kılları, kenarların tam olarak temizlenmesini sağlar. Kademesiz itme kolu, ilgili kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir. Cihaz, içerisine ki ayak plakası sayesinde eğilmeye gerek kalmadan kolayca katlanabilir ve yerden tasarruf etmesini sağlayan tutamakla taşınabilir. Ek olarak, çöp haznesi kir ile temas etmeden kolayca çıkarılabilir.