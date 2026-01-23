S 650 Süpürücü
S 650, 650 mm süpürme genişliğine ve iki yan fırçaya sahip bir süpürgedir - kenarlarda bile derin temizlik için. 40 m²'den büyük alanlar için mükemmeldir. 16 litrelik çöp konteyneri ile.
Beş kat daha hızlı süpürme: Konforlu S 650 bunu mümkün kılar ve sırtınız için naziktir. Darbeye ve korozyona dayanıklı süpürge, güçlü rulo fırçası ve iki yan fırçası ile toplam 650 mm süpürme genişliğine sahiptir. Cihaz 40 m²'lik bir alanda kolaylıkla kullanılabilir. Makine, atıkları doğrudan 16 litrelik atık konteynerine taşır ve mükemmel temizlik sonuçlarıyla etkileyicidir. Sağlam süpürgenin manevra kabiliyeti kolaydır ve son derece esnektir. Yan fırçaların ekstra uzun kılları, kenara kadar kapsamlı temizlik sağlar. Thermo kavramalı itme kolunun iki olası konumu vardır ve ilgili kullanıcının boyuna en uygun şekilde uyarlanabilir. Gerekirse, yerden tasarruf sağlar, dik bir şekilde saklamak için tamamen katlanabilir. Atık deposu, kir ile herhangi bir temas olmaksızın kolayca çıkarılabilir ve güvenli bir şekilde yere bırakılıp boşaltılabilir.
Özellikler ve faydalar
İki yan fırça (S 650)İki yan fırça ile daha fazla esneklik. Uzun kıllar, kenarlarda bile kapsamlı temizlik sağlar.
Kirle temas ettirmezKullanışlı atık deposu: atık, kolayca çıkarılabilen ve boşaltılabilen doğrudan kabın içine çekilir.
Yerden tasarruf sağlayan depolamaKatlanabilir itme kolu ile süpürge dik olarak depolanabilir, böylece çok az yer kaplar.
Rahat tutuşlu ayarlanabilir itme kolu
- Termal kaplama (S 650) ve yüksekliği ayarlanabilir (iki açı ayarıyla genişletilebilir). Süpürmek için bu sırtınızı yormaz.
Dik konumlu çöp haznesi
- Atık deposunun çıkarılması kolaydır ve güvenli bir şekilde yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ergonomik taşıma kolu
- Süpürgenin taşınması kolaydır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|650
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|1800
|Gövde/çerçeve
|Plastik / Plastik
|Çöp konteyneri (l)
|16
|Üzeri alanlar için önerilir (m²)
|40
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,7
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|9,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|690 x 670 x 930
Scope of supply
- Yan fırça: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Ergonomik itme kolu
- Uzunluğu ayarlanabilir itme sapı
- Park pozisyonu
- Dik konumlu çöp haznesi
Videos
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar