Beş kat daha hızlı süpürme: Konforlu S 650 bunu mümkün kılar ve sırtınız için naziktir. Darbeye ve korozyona dayanıklı süpürge, güçlü rulo fırçası ve iki yan fırçası ile toplam 650 mm süpürme genişliğine sahiptir. Cihaz 40 m²'lik bir alanda kolaylıkla kullanılabilir. Makine, atıkları doğrudan 16 litrelik atık konteynerine taşır ve mükemmel temizlik sonuçlarıyla etkileyicidir. Sağlam süpürgenin manevra kabiliyeti kolaydır ve son derece esnektir. Yan fırçaların ekstra uzun kılları, kenara kadar kapsamlı temizlik sağlar. Thermo kavramalı itme kolunun iki olası konumu vardır ve ilgili kullanıcının boyuna en uygun şekilde uyarlanabilir. Gerekirse, yerden tasarruf sağlar, dik bir şekilde saklamak için tamamen katlanabilir. Atık deposu, kir ile herhangi bir temas olmaksızın kolayca çıkarılabilir ve güvenli bir şekilde yere bırakılıp boşaltılabilir.