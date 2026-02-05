HD 13/35-4 Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
Bu ürün, en inatçı kirleri bile çıkarmak için 350 bar'a kadar basınç kullanır. Sağlam kafes tasarımı çok yönlü koruma sağlar ve vinçle güvenli yükleme sağlar.
HD 13/35-4 Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 350 bar'a kadar çalışma basıncı inatçı kirleri bile temizler. Sağlam kafes tasarımı, tüm makineyi korur ve vinçle güvenli bir şekilde yüklenmesini mümkün kılar.Kullanışlıdır; mızrak tutucu ve entegre hortum kancası, aksesuarın makinede hazır olmasını sağlar. Saat ölçer her zaman pompanın tam çalışma süresini gösterir. Güvenli Saklama: Aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutuda saklanır. Taşıması kolaydır. Güvenilir ve emniyetlidir: Kärcher yüksek performanslı krank mili pompası optimum basınç sağlar.
Özellikler ve faydalar
Yüksek performanslı krank mili pompası
- Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder.
Güvenli depolama
- Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Su debisi (l/sa)
|500 - 1300
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Yakıt
|Elektrik
|Motor gücü (kW) (kW)
|15
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Pompa tipi
|Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|160
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|195
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstriyel Tetik tabanca
- Paslanmaz çelik namlu: 700 mm
- Yassı püskürtme namlusu
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Ağır iş
- Emniyet valfi
- Çalışma saati göstergesi