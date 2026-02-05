HD 13/35-4 Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 350 bar'a kadar çalışma basıncı inatçı kirleri bile temizler. Sağlam kafes tasarımı, tüm makineyi korur ve vinçle güvenli bir şekilde yüklenmesini mümkün kılar.Kullanışlıdır; mızrak tutucu ve entegre hortum kancası, aksesuarın makinede hazır olmasını sağlar. Saat ölçer her zaman pompanın tam çalışma süresini gösterir. Güvenli Saklama: Aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutuda saklanır. Taşıması kolaydır. Güvenilir ve emniyetlidir: Kärcher yüksek performanslı krank mili pompası optimum basınç sağlar.