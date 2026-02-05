HD 9/50-4
Ultra yüksek basınçlı yıkama makinesi HD 9/50-4 500 bara kadar çıkan basınçı ile en güçlü kirleri bile söker atar. Sağlam gövde tasarımı sayesinde makine uzun ömürlüdür.
Kullanışlı ve pratik; Namlu tutucu ve entegre hortum kancası aksesuarın makine üzerine sabitlenmesini sağlar. Saat metre daima pompanın çalışma süresini gösterir. Güvenli depolama; aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutu içerisinde saklanır. Kolay taşıma; el arabası prensibi ile kullanıldığından en zor alanlarda bile kolaylıkla yol alabilir. Güvenli ve güvenilir; Kärcher yüksek performanslı krankmilli pompası optimum su basıncı sağlar. Motorun yağı tehlikeli şekilde eksildiğinde, yağ yetersizliğinden koruma tertibatı motoru kendiliğinden durdurur. (Opsiyonel)
Özellikler ve faydalar
Yüksek performanslı krank mili pompası
- Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder.
Güvenli depolama
- Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 900
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Yakıt
|Elektrik
|Motor gücü (kW) (kW)
|15
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Pompa tipi
|Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|150
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|195
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstriyel Tetik tabanca
- Paslanmaz çelik namlu: 700 mm
- Yassı püskürtme namlusu
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Ağır iş
- Emniyet valfi
- Çalışma saati göstergesi