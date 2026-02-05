HD 9/50-4

Ultra yüksek basınçlı yıkama makinesi HD 9/50-4 500 bara kadar çıkan basınçı ile en güçlü kirleri bile söker atar. Sağlam gövde tasarımı sayesinde makine uzun ömürlüdür.

Kullanışlı ve pratik; Namlu tutucu ve entegre hortum kancası aksesuarın makine üzerine sabitlenmesini sağlar. Saat metre daima pompanın çalışma süresini gösterir. Güvenli depolama; aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutu içerisinde saklanır. Kolay taşıma; el arabası prensibi ile kullanıldığından en zor alanlarda bile kolaylıkla yol alabilir. Güvenli ve güvenilir; Kärcher yüksek performanslı krankmilli pompası optimum su basıncı sağlar. Motorun yağı tehlikeli şekilde eksildiğinde, yağ yetersizliğinden koruma tertibatı motoru kendiliğinden durdurur. (Opsiyonel)

Özellikler ve faydalar
Yüksek performanslı krank mili pompası
  • Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder.
Güvenli depolama
  • Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çalışma basıncı (Bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Su debisi (l/sa) 500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 60
Yakıt Elektrik
Motor gücü (kW) (kW) 15
Faz sayısı (Fh) 3
Motor Gücü (V) 400
Frekans (Hz) 50
Pompa tipi Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
Aksesuarsız ağırlık (kg) 150
Aksesuarlı ağırlık (kg) 195
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstriyel Tetik tabanca
  • Paslanmaz çelik namlu: 700 mm
  • Yassı püskürtme namlusu

Ekipman

  • Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
  • Yüksek basınç hortumu tipi: Ağır iş
  • Emniyet valfi
  • Çalışma saati göstergesi
