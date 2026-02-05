Kullanışlı ve pratik; Namlu tutucu ve entegre hortum kancası aksesuarın makine üzerine sabitlenmesini sağlar. Saat metre daima pompanın çalışma süresini gösterir. Güvenli depolama; aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutu içerisinde saklanır. Kolay taşıma; el arabası prensibi ile kullanıldığından en zor alanlarda bile kolaylıkla yol alabilir. Güvenli ve güvenilir; Kärcher yüksek performanslı krankmilli pompası optimum su basıncı sağlar. Motorun yağı tehlikeli şekilde eksildiğinde, yağ yetersizliğinden koruma tertibatı motoru kendiliğinden durdurur. (Opsiyonel)