IVM 40/12-1 H Z22 tek motorlu, patlama korumalı, EC türbinli orta sınıf endüstriyel elektrikli vakum makinesi. Tek fazda çalışır, tasarımı sayesinde kompakt, sağlam ve dayanıklıdır, çok hareketli ve manevra kabiliyeti yüksektir ve belirli güvenlik önlemlerinin alınması gereken uygulamalar için idealdir. Yenilikçi Pull and Clean filtre temizleme sistemi sayesinde M toz sınıfındaki büyük yıldız filtre çalışma sırasında kolay ve rahat bir şekilde temizlenebilir. Ek olarak, endüstriyel elektrikli vakum makinesi, çıkış yönünde sertifikalı bir H kartuş filtresi ile donatılmıştır ve bu nedenle H toz sınıfı için de onaylanmıştır. Makinenin atık konteynırı ve filtre haznesi, yüksek kaliteli aside dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır, şasi ise dayanıklı çelikten yapılmıştır.