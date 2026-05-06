IVM 40/12-1 H Z22
EC türbinli mobil orta sınıf endüstriyel elektrikli vakum makinesi. H toz sınıfındaki ince ve kaba katıların güvenli bir şekilde vakumlanması ve ATEX zone 22'de kullanım için uygundur.
IVM 40/12-1 H Z22 tek motorlu, patlama korumalı, EC türbinli orta sınıf endüstriyel elektrikli vakum makinesi. Tek fazda çalışır, tasarımı sayesinde kompakt, sağlam ve dayanıklıdır, çok hareketli ve manevra kabiliyeti yüksektir ve belirli güvenlik önlemlerinin alınması gereken uygulamalar için idealdir. Yenilikçi Pull and Clean filtre temizleme sistemi sayesinde M toz sınıfındaki büyük yıldız filtre çalışma sırasında kolay ve rahat bir şekilde temizlenebilir. Ek olarak, endüstriyel elektrikli vakum makinesi, çıkış yönünde sertifikalı bir H kartuş filtresi ile donatılmıştır ve bu nedenle H toz sınıfı için de onaylanmıştır. Makinenin atık konteynırı ve filtre haznesi, yüksek kaliteli aside dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır, şasi ise dayanıklı çelikten yapılmıştır.
Özellikler ve faydalar
ATEX Zone 22 sertifikalıATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum.
Toz sınıfı HCihazın tamamı, H toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalıdır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için.
Düşük aşınmalı EC türbiniAz aşınmalı çalışma için fırçasız tasarım. Minimum 5000 saatlik kullanım ömrü sayesinde üç vardiyalı çalışmaya uygundur.
Manuel Pull&Clean filtre temizliği
- Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir.
- Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme
Ekstra büyük M yıldız filtresi ve H kartuş filtresi mevcuttur.
- H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için.
- 2 kademeli filtre sistemi sayesinde maksimum güvenlik.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|43,8 / 158
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteyner kapasitesi (l)
|40
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Nominal giriş gücü (kW)
|1 x 1,2
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 40
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|1,6
|İkincil filtre toz sınıfı
|H
|İkincil filtre için filtre alanı (m²)
|1,6
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|51
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|51,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|645 x 655 x 1140
Ekipman
- Ana filtre: Yıldız Filtre
- İkincil filtre: Kartuş filtre
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır
Videos
Uygulama alanları
- ATEX zone 22'de kullanıma uygun
- H sınıfındaki küçük ve orta miktarlardaki katılar ve toz için
- En zorlu uygulamalar için, yapışkan malzemeleri vakumlamak için de uygundur