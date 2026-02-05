IVM 60/30 M Z22

Mobil endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, 2014/34/EU'ya göre sertifikalıdır ve ATEX Zone 22'ye uygundur. Yüksek vakum kapasitesi ile endüstrideki bir çok uygulama için kullanılabilir.

İnce, tehlikeli ve ayrıca patlayıcı tozların vakumlanması için özel olarak geliştirilmiştir: orta sınıf endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, dayanıklı yan üfleyicisi ve üç fazlı olması sayesinde endüstride sürekli kullanım için uygundur. Endüstri ortamına ve Aside dayanıklı paslanmaz çelik gövde ve atık haznesine sahiptir. M toz sınıfında antistatik ve büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır.Ayrıca ATEX Zone 22'de çalışma gerekliliklerine uygundur. Endüstriyel vakum makinesi ayrıca 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılmıştır. Büyük tekerlekler kullanımda maksimum hareketliliği garanti ederken, manuel filtre temizliği filtrenin kullanım ömrünü uzatır ve böylece bakıma ayrılan zamanı azaltır.

Özellikler ve faydalar
endüstriyel vakum IVM 60/30 M Z22: ATEX Zone 22 sertifikalı
ATEX Zone 22 sertifikalı
ATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum.
endüstriyel vakum IVM 60/30 M Z22: Toz sınıfı M
Toz sınıfı M
M toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
endüstriyel vakum IVM 60/30 M Z22: Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVM filtre temizliği
  • Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme
  • Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır.
  • Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
  • M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için.
  • Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 3
Motor Gücü (V) 400
Frekans (Hz) 50
Hava debisi (l/s/m³/sa) 68 / 244,8
Vakum gücü (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteyner kapasitesi (l) 60
Rated input power (kW) 3
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 70
Standard aksesuar çapı ID 50
Ses seviyesi (dB(A)) 79
Ana filtre toz sınıfı M
Ana filtre için filtre alanı (m²) 2
Aksesuarsız ağırlık (kg) 102
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 102,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1040 x 680 x 1840

Ekipman

  • Makineye dahil aksesuarlar: hayır
