İnce, tehlikeli ve ayrıca patlayıcı tozların vakumlanması için özel olarak geliştirilmiştir: orta sınıf endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, dayanıklı yan üfleyicisi ve üç fazlı olması sayesinde endüstride sürekli kullanım için uygundur. Endüstri ortamına ve Aside dayanıklı paslanmaz çelik gövde ve atık haznesine sahiptir. M toz sınıfında antistatik ve büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır.Ayrıca ATEX Zone 22'de çalışma gerekliliklerine uygundur. Endüstriyel vakum makinesi ayrıca 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılmıştır. Büyük tekerlekler kullanımda maksimum hareketliliği garanti ederken, manuel filtre temizliği filtrenin kullanım ömrünü uzatır ve böylece bakıma ayrılan zamanı azaltır.