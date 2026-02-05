IVM 60/30 M Z22
Mobil endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, 2014/34/EU'ya göre sertifikalıdır ve ATEX Zone 22'ye uygundur. Yüksek vakum kapasitesi ile endüstrideki bir çok uygulama için kullanılabilir.
İnce, tehlikeli ve ayrıca patlayıcı tozların vakumlanması için özel olarak geliştirilmiştir: orta sınıf endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, dayanıklı yan üfleyicisi ve üç fazlı olması sayesinde endüstride sürekli kullanım için uygundur. Endüstri ortamına ve Aside dayanıklı paslanmaz çelik gövde ve atık haznesine sahiptir. M toz sınıfında antistatik ve büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır.Ayrıca ATEX Zone 22'de çalışma gerekliliklerine uygundur. Endüstriyel vakum makinesi ayrıca 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılmıştır. Büyük tekerlekler kullanımda maksimum hareketliliği garanti ederken, manuel filtre temizliği filtrenin kullanım ömrünü uzatır ve böylece bakıma ayrılan zamanı azaltır.
Özellikler ve faydalar
ATEX Zone 22 sertifikalıATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum.
Toz sınıfı MM toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
Suya dayanıklı yan kanal üfleyiciBüyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVM filtre temizliği
- Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme
- Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır.
- Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
- M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için.
- Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|68 / 244,8
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteyner kapasitesi (l)
|60
|Rated input power (kW)
|3
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|79
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|102
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|102,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır