IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc, Metal işleme endüstrisinde soğutma sıvılarını ve talaşları vakumlamak ve ayırmak için mükemmel makine.
IVR-L 100/24-2 Tc, devrilebilir şasiye ve 100 litrelik atık konteynırına sahip bir endüstiyel vakum makinasıdır.Bu, vakumu büyük miktarda sıvı ve/veya talaş gibi katı maddelerin (mümkün olduğunca tozsuz) emilmesi için ideal hale getirir.İsteğe bağlı talaş sepeti kullanılarak katılar sıvılardan kolaylıkla ayrılabilir. Makina vakum girişindeki 360° dönebilen hortum bağlantısı sayesinde, vakum hortumunun rahatsız edici şekilde dolaşmasına gerek kalmadan makinenin etrafındaki alanı temizlemek mümkündür.Mevcut dolum seviyesi her zaman drenaj borusunda görünür.Drenaj, eğimli şasi kullanılarak drenaj borusuyla gerçekleştirilir.Sağlam tasarım, yağa dayanıklı tekerlekler ve yağa dayanıklı güç kablosu, en zorlu endüstriyel kullanımda bile uzun bir servis ömrü sağlar.Sağlam yapı aynı zamanda makinenin bir forkliftle taşınmasına da olanak tanır.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasiGüvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlikMakine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
Dolum seviyesi göstergesiVakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum. Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
- Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Çelik
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|50
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|50
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|50,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|640 x 620 x 1060
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır