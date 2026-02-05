IVR-L 100/24-2 Tc, devrilebilir şasiye ve 100 litrelik atık konteynırına sahip bir endüstiyel vakum makinasıdır.Bu, vakumu büyük miktarda sıvı ve/veya talaş gibi katı maddelerin (mümkün olduğunca tozsuz) emilmesi için ideal hale getirir.İsteğe bağlı talaş sepeti kullanılarak katılar sıvılardan kolaylıkla ayrılabilir. Makina vakum girişindeki 360° dönebilen hortum bağlantısı sayesinde, vakum hortumunun rahatsız edici şekilde dolaşmasına gerek kalmadan makinenin etrafındaki alanı temizlemek mümkündür.Mevcut dolum seviyesi her zaman drenaj borusunda görünür.Drenaj, eğimli şasi kullanılarak drenaj borusuyla gerçekleştirilir.Sağlam tasarım, yağa dayanıklı tekerlekler ve yağa dayanıklı güç kablosu, en zorlu endüstriyel kullanımda bile uzun bir servis ömrü sağlar.Sağlam yapı aynı zamanda makinenin bir forkliftle taşınmasına da olanak tanır.