IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobil sıvı ve talaş vakumu. monofazedir, yağlar, soğutma sıvıları ve/veya metal talaşları için uygundur
IVR-L 100/24-2 Tc Dp monofaze ile çalışan sıvı ve talaş vakumu, yağlar, soğutma sıvıları ve/veya metal talaşların vakumlanması için kullanılır.2,4 kW nominal giriş gücüne sahip mobil vakum makinası için yüksek emiş gücü sağlarken, yıkanabilir, dayanıklı filtresi sürekli çalışmayı mümkün kılar ve isteğe bağlı talaş sepeti, sıvı ve katıyı ayırmak için kullanılabilir.Vakumlanan sıvılar, tahliye hortumu sayesinde boşaltılır ve hortum üzerindeki dolum seviyesi göstergesi sayesinde taşma önlenebilir.Altı metre yükseklik farkına kadar bu işlem entegre pompası kullanılarak hızlandırılabilir.Devrilebilir şasili boşaltma sistemi, mekanizmasıyla güvenli boşaltmaya olanak sağlar. Boşaltmak için forklift veya vinç kullanmak da mümkündür.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasi
- Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem.
- Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar.
- Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!
Varil pompası fonksiyonu
- Bağımsız çalışan bir fıçı pompası, çekilen maddelerin geri döndürülmesini önemli ölçüde arttırır.
- Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik
- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.
- 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı.
- İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
- Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|57
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|57
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|57
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|840 x 660 x 1320
Ekipman
- Varil pompası fonksiyonu
Uygulama alanları
- Orta miktarda kaba ve aşındırıcı talaş için
- Yağlar veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi orta miktarlarda sıvılar için