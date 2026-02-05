IVR-L 100/24-2 Tc Dp monofaze ile çalışan sıvı ve talaş vakumu, yağlar, soğutma sıvıları ve/veya metal talaşların vakumlanması için kullanılır.2,4 kW nominal giriş gücüne sahip mobil vakum makinası için yüksek emiş gücü sağlarken, yıkanabilir, dayanıklı filtresi sürekli çalışmayı mümkün kılar ve isteğe bağlı talaş sepeti, sıvı ve katıyı ayırmak için kullanılabilir.Vakumlanan sıvılar, tahliye hortumu sayesinde boşaltılır ve hortum üzerindeki dolum seviyesi göstergesi sayesinde taşma önlenebilir.Altı metre yükseklik farkına kadar bu işlem entegre pompası kullanılarak hızlandırılabilir.Devrilebilir şasili boşaltma sistemi, mekanizmasıyla güvenli boşaltmaya olanak sağlar. Boşaltmak için forklift veya vinç kullanmak da mümkündür.