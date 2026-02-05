IVR-L 100/24-2 Tc Me

IVR-L 100/24-2 Tc Me paslanmaz çelik versiyon endüstriyel vakum makinası, korozif yapıya sahip materyaller de dahil olmak üzere sıvı ve katıların vakumlanması ve ayrıştırılması için idealdir

IVR-L 100/24-2 Tc Me kompakt ve olağanüstü dayanıklı endüstriyel vakum makinasıdır. Günden güne zorlaşan endüstriyel uygulamalar için yağa dayanıklı tekerlek ve güç kablosuna sahiptir. Forklift ile taşınmaya elverişlidir. 100 litre paslanmaz çelik haznsie ve devrilebilir şasisi ile yüksek miktarlarda sıvı ve/veya tozsuz talaşları vakumlama imkanı sunar. Opsiyonel talaş seperatörü, sıvı ve talaşları mükemmel bir şekilde ayrıştırır. Paslanmaz çelik versiyon, IVR-L 100/24-2 Tc Me endüstriyel vakum makinasını çok yönlü bir yapıya dönüştürür. Korozif materyaller bile sorunsuzca vakumlanabilir. 360° dönebilir hortum bağlantıs, yüksek esneklik sunarak hortumda kıvrılma ve dolanmasız vakum sunar. Vakum esnasında mevcut doluluk oranı drenaj hortumu üzerinden izlenebilir. Boşaltım, makina üzerinde bulunan drenaj hortumu ile yapılabildiği gibi, devrilebilir şasisi ile de yapılabilir.

Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasi
Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik toplama kabı
Temizlenmesi aşırı kolay. Aşındırıcı emiş malzemeleri için uygundur. Dolum seviyesi göstergesi ve sıvıların boşaltılması için şeffaf hortum.
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik
Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
  • Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
  • Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
  • Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
  • Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s/m³/sa) 148 / 532
Vakum gücü (mbar/kPa) 230 / 23
Konteyner kapasitesi (l) 100
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Rated input power (kW) 2,4
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 50
Standard aksesuar çapı ID 50 ID 40
Ana filtre toz sınıfı L
Ana filtre için filtre alanı (m²) 0,45
Aksesuarsız ağırlık (kg) 58,8
Aksesuarlı ağırlık (kg) 59
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 59,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 640 x 620 x 1060

Ekipman

  • Makineye dahil aksesuarlar: hayır
