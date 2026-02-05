IVR-L 100/24-2 Tc Me kompakt ve olağanüstü dayanıklı endüstriyel vakum makinasıdır. Günden güne zorlaşan endüstriyel uygulamalar için yağa dayanıklı tekerlek ve güç kablosuna sahiptir. Forklift ile taşınmaya elverişlidir. 100 litre paslanmaz çelik haznsie ve devrilebilir şasisi ile yüksek miktarlarda sıvı ve/veya tozsuz talaşları vakumlama imkanı sunar. Opsiyonel talaş seperatörü, sıvı ve talaşları mükemmel bir şekilde ayrıştırır. Paslanmaz çelik versiyon, IVR-L 100/24-2 Tc Me endüstriyel vakum makinasını çok yönlü bir yapıya dönüştürür. Korozif materyaller bile sorunsuzca vakumlanabilir. 360° dönebilir hortum bağlantıs, yüksek esneklik sunarak hortumda kıvrılma ve dolanmasız vakum sunar. Vakum esnasında mevcut doluluk oranı drenaj hortumu üzerinden izlenebilir. Boşaltım, makina üzerinde bulunan drenaj hortumu ile yapılabildiği gibi, devrilebilir şasisi ile de yapılabilir.