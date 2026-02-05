IVR-L 100/24-2 Tc Me
IVR-L 100/24-2 Tc Me paslanmaz çelik versiyon endüstriyel vakum makinası, korozif yapıya sahip materyaller de dahil olmak üzere sıvı ve katıların vakumlanması ve ayrıştırılması için idealdir
IVR-L 100/24-2 Tc Me kompakt ve olağanüstü dayanıklı endüstriyel vakum makinasıdır. Günden güne zorlaşan endüstriyel uygulamalar için yağa dayanıklı tekerlek ve güç kablosuna sahiptir. Forklift ile taşınmaya elverişlidir. 100 litre paslanmaz çelik haznsie ve devrilebilir şasisi ile yüksek miktarlarda sıvı ve/veya tozsuz talaşları vakumlama imkanı sunar. Opsiyonel talaş seperatörü, sıvı ve talaşları mükemmel bir şekilde ayrıştırır. Paslanmaz çelik versiyon, IVR-L 100/24-2 Tc Me endüstriyel vakum makinasını çok yönlü bir yapıya dönüştürür. Korozif materyaller bile sorunsuzca vakumlanabilir. 360° dönebilir hortum bağlantıs, yüksek esneklik sunarak hortumda kıvrılma ve dolanmasız vakum sunar. Vakum esnasında mevcut doluluk oranı drenaj hortumu üzerinden izlenebilir. Boşaltım, makina üzerinde bulunan drenaj hortumu ile yapılabildiği gibi, devrilebilir şasisi ile de yapılabilir.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasiGüvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik toplama kabıTemizlenmesi aşırı kolay. Aşındırıcı emiş malzemeleri için uygundur. Dolum seviyesi göstergesi ve sıvıların boşaltılması için şeffaf hortum.
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlikMakine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
- Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|58,8
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|59
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|59,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|640 x 620 x 1060
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır