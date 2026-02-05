IVR-L 400/24-2 Tc

IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumu. Büyük miktarlarda kaba metal talaşlarını ve soğutma sıvısı emülsiyonları gibi yağları ve sıvıları vakumlamak için uygundur. 400 l konteyner hacmine sahiptir.

IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumunun temel amacı, çok büyük miktarlarda kaba talaş, çamur, yağ ve soğutma sıvısı emülsiyonlarını vakumlamaktır.İki baypas türbini ve dayanıklı, yıkanabilir filtresi, filtre etkisinde herhangi bir azalma olmadan yüksek ve sabit emiş gücü sağlar.Monofaze 2,4 kW nominal giriş gücü ile çalışan mobil endüstriyel vakum makinası, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilen sağlam, kompakt ve bakımı kolay tasarıma sahiptir. Ses sönümlemeli motor ünitesi ve egzoz susturucusu sayesinde düşük çalışma gürültüsü sağlar.400 litre hacimli konteyner, roll-off mekanizmalı devirme şase veya gerekirse forklift kullanılarak minimum kuvvet ile boşaltılabilir.Sıvılar, bir doluluk seviyesi göstergesine sahip boşaltma hortumu çıkarılarak kolayca boşaltılabilir.

Özellikler ve faydalar
endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc: Yuvarlanma mekanizmasına sahip ergonomik devrilme şasisi
Yuvarlanma mekanizmasına sahip ergonomik devrilme şasisi
Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Büyük 400 litrelik konteynerlerin eğilerek hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması.
endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc: Forklift kullanarak rahat ve zaman kazandıran boşaltma seçeneği
Forklift kullanarak rahat ve zaman kazandıran boşaltma seçeneği
Forklifte uygun kaynaklı geçmeli üniteler, güvenli tutma ve taşıma sağlar.
endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc: Dolum seviyesi göstergesi
Dolum seviyesi göstergesi
Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum. Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
  • Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
  • Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
  • Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
  • Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s/m³/sa) 148 / 532
Vakum gücü (mbar/kPa) 230 / 23
Konteyner kapasitesi (l) 400
Rated input power (kW) 2,4
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 50
Standard aksesuar çapı ID 50 ID 40
Ana filtre toz sınıfı L
Ana filtre için filtre alanı (m²) 0,45
Aksesuarsız ağırlık (kg) 180
Aksesuarlı ağırlık (kg) 187,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 203,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1730 x 805 x 1390
endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc
endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc
Uygulama alanları
  • Kaba talaş, metal talaşı, kum, kumlama aşındırıcısı gibi büyük miktarlarda katılar için
  • Yağlar veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi büyük miktarlarda sıvılar için
Aksesuarlar