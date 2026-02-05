IVR-L 400/24-2 Tc
IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumu. Büyük miktarlarda kaba metal talaşlarını ve soğutma sıvısı emülsiyonları gibi yağları ve sıvıları vakumlamak için uygundur. 400 l konteyner hacmine sahiptir.
IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumunun temel amacı, çok büyük miktarlarda kaba talaş, çamur, yağ ve soğutma sıvısı emülsiyonlarını vakumlamaktır.İki baypas türbini ve dayanıklı, yıkanabilir filtresi, filtre etkisinde herhangi bir azalma olmadan yüksek ve sabit emiş gücü sağlar.Monofaze 2,4 kW nominal giriş gücü ile çalışan mobil endüstriyel vakum makinası, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilen sağlam, kompakt ve bakımı kolay tasarıma sahiptir. Ses sönümlemeli motor ünitesi ve egzoz susturucusu sayesinde düşük çalışma gürültüsü sağlar.400 litre hacimli konteyner, roll-off mekanizmalı devirme şase veya gerekirse forklift kullanılarak minimum kuvvet ile boşaltılabilir.Sıvılar, bir doluluk seviyesi göstergesine sahip boşaltma hortumu çıkarılarak kolayca boşaltılabilir.
Özellikler ve faydalar
Yuvarlanma mekanizmasına sahip ergonomik devrilme şasisiGüvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Büyük 400 litrelik konteynerlerin eğilerek hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması.
Forklift kullanarak rahat ve zaman kazandıran boşaltma seçeneğiForklifte uygun kaynaklı geçmeli üniteler, güvenli tutma ve taşıma sağlar.
Dolum seviyesi göstergesiVakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum. Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
- Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|400
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|180
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|187,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|203,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Uygulama alanları
- Kaba talaş, metal talaşı, kum, kumlama aşındırıcısı gibi büyük miktarlarda katılar için
- Yağlar veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi büyük miktarlarda sıvılar için