IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumunun temel amacı, çok büyük miktarlarda kaba talaş, çamur, yağ ve soğutma sıvısı emülsiyonlarını vakumlamaktır.İki baypas türbini ve dayanıklı, yıkanabilir filtresi, filtre etkisinde herhangi bir azalma olmadan yüksek ve sabit emiş gücü sağlar.Monofaze 2,4 kW nominal giriş gücü ile çalışan mobil endüstriyel vakum makinası, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilen sağlam, kompakt ve bakımı kolay tasarıma sahiptir. Ses sönümlemeli motor ünitesi ve egzoz susturucusu sayesinde düşük çalışma gürültüsü sağlar.400 litre hacimli konteyner, roll-off mekanizmalı devirme şase veya gerekirse forklift kullanılarak minimum kuvvet ile boşaltılabilir.Sıvılar, bir doluluk seviyesi göstergesine sahip boşaltma hortumu çıkarılarak kolayca boşaltılabilir.