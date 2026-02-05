Geleneksel halı yıkama makineleriyle karşılaştırıldığında, BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi garantili derinlemesine temizlik ile %30'a kadar daha hızlı çalışmanıza olanak tanır. Bu, kolay manevra kabiliyeti ve her zaman ileri yönde çalışma prensibi ile kolaylaştırılmıştır. Bu arada, entegre bir süpürme kutusu, saç veya gevşek halı lifleri gibi yüzeyde olan parçacıkları güvenilir bir şekilde toplar. Cihaz, 1.000 m²'ye kadar olan küçük ve orta büyüklükteki yüzeylerde derin halı temizliği için idealdir ve ya ara halı temizliği için de kullanılabilir. Ara temizlik için önerdiğimiz iCapsol temizleyici RM 768 kullanıldığında, halının kuruma süresi yaklaşık yarım saate düşer, bu da onu yoğun trafiğe sahip halı yüzeyleri için ideal temizleme yöntemi haline getirir. Ayrıca halı temizleme fırçasına sahip olan ve direksiyonla döndürülebilen temizleme kafası, ulaşılması çok zor yüzeylerin temizliğini daha da basitleştirir ve hızlandırır.