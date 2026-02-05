BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi
250 ile 1.000 m² arası halı kaplı yüzeylerin ekonomik ve hızlı temizliği için kompakt BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi.
Geleneksel halı yıkama makineleriyle karşılaştırıldığında, BRC 40/22 C Halı Yıkama Makinesi garantili derinlemesine temizlik ile %30'a kadar daha hızlı çalışmanıza olanak tanır. Bu, kolay manevra kabiliyeti ve her zaman ileri yönde çalışma prensibi ile kolaylaştırılmıştır. Bu arada, entegre bir süpürme kutusu, saç veya gevşek halı lifleri gibi yüzeyde olan parçacıkları güvenilir bir şekilde toplar. Cihaz, 1.000 m²'ye kadar olan küçük ve orta büyüklükteki yüzeylerde derin halı temizliği için idealdir ve ya ara halı temizliği için de kullanılabilir. Ara temizlik için önerdiğimiz iCapsol temizleyici RM 768 kullanıldığında, halının kuruma süresi yaklaşık yarım saate düşer, bu da onu yoğun trafiğe sahip halı yüzeyleri için ideal temizleme yöntemi haline getirir. Ayrıca halı temizleme fırçasına sahip olan ve direksiyonla döndürülebilen temizleme kafası, ulaşılması çok zor yüzeylerin temizliğini daha da basitleştirir ve hızlandırır.
Özellikler ve faydalar
200° dönebilir temizlik başlığıHalı döner fırçası, kapsamlı temizlik için destek sağlar. Dağınık yüzeylerde bile son derece kolay manevra yapılabilir.
Derin ve orta seviye halı temizliği içinHalılarda derin temizlik ve ara temizlik uygulamaları için. Temizlik rulosu ile halıların derin temizliği, halı liflerinin temizlenmesini destekler.
Opsiyonel el nozülüKöşelerin temizliği veya sandalyeler ve minderlerin spreyle temizlenmesi için.
Entegre süpürme kutusu
- Yüzeydeki gevşek halı liflerini, saçları ve diğer parçacıkları güvenilir bir şekilde toplar.
- Sıyırıcı tıkanmalarını azaltır, böylece servis maliyetlerini düşürür.
Sadece ileriye doğru çalışma yönü
- Gereksiz boş çalışmalardan kaçınılması
- Geleneksel sprey çıkarma makinelerine göre %30'a kadar daha yüksek alan performansı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
|500 / 900
|Hava debisi (l/s)
|47
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|290 / 29
|Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
|3,5
|Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
|7
|Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
|0,38
|Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
|2,5
|Çalışma genişliği, vakum (cm)
|48
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|22 / 19
|Fan gücü (W)
|1200
|Fırça güç değeri (W)
|400
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|44,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|50,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Rulo fırça adedi: 1 Parça(lar)
- Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Çalışma yönü: İleri - hareket edebilme
- iCapsol modu