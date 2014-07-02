BRS 43/500 C
Olağanüstü sonuçlar sağlar ve halıları sadece 20 dakikada içinde kurutur. Kapsülleme teknolojisini kullanarak zahmetsiz ve kesintisiz bir temizlik yapmanıza yardımcı olur.
Kärcher BRS 43/500 C halı temizleme makinesi olağanüstü temizlik sonuçları verir. Kısa süre içerisinde yapılması gereken halı temizlikleri için kulanılan makine, su ve deterjanın halıya püskürtülmesi sonrasında fırçalama ve 20 dk sonunda vakumlanma özelliği ile kısa zamanda en etkili çözümü sunar. Bu sayede halı 20 dakika içinde kullanıma hazırdır! Halıdaki kiri, halının tüylerinden ayıran RM 768 özel deterjanı sayesinde temizlik son derece etkili ve hızlı bir şekilde etkili sonuçlar verir.
Özellikler ve faydalar
Ters yönde dönen 2 rulo fırça
- Yüksek temas basıncı sayesinde yüksek temizlik performansı
- Lifleri iki yönden temizleyerek dikelmelerini sağlar.
- Düz olmayan yüzeylerde bile eşit temas basıncı sağlar
İkisi bir arada
- Aynı anda temizler ve fırçalar
- Tüy topaklarını toplayan ayrı bir hazne bulunur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
|300
|Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
|3,4
|Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
|0,38
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|7,5
|Fırça motoru gücü (W)
|370
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|25
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|32,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- iCapsol tankı dahil
- Rulo fırça adedi: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Çalışma yönü: İleri - hareket edebilme
- iCapsol modu