NT 70 serisi makineler, üç motora kadar büyük, güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerden oluşur. Özellikle ıslak uygulamalarda ve kaba kirleri süpürürken avantajlarını gösteren eksiksiz bir model portföyü. Uygun fiyata güçlü emiş gücü ve kanıtlanmış Kärcher kalitesi.