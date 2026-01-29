NT 70/3 Me Tc

Zamandan tasarruf edin ve sırt ağrısını önleyin - NT 70 serisindeki eğilebilir şasi, büyük konteynerlerin boşaltılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor: Boşaltma noktasını çalıştırın, kolu kaldırın ve kirlere elveda deyin!

NT 70 serisi makineler, üç motora kadar büyük, güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerden oluşur. Özellikle ıslak uygulamalarda ve kaba kirleri süpürürken avantajlarını gösteren eksiksiz bir model portföyü. Uygun fiyata güçlü emiş gücü ve kanıtlanmış Kärcher kalitesi.

Özellikler ve faydalar
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc: Entegre aksesuar muhafaza
Entegre aksesuar muhafaza
Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc: Ergonomik itme kolu
Ergonomik itme kolu
NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc: Devrilebilir şasi
Devrilebilir şasi
Hızlı ve kolay: Konteyner kolay boşaltma için geriye doğru eğilebilir.
Ergonomik kaldırma kolu
  • Kabın ön alt kısmında bulunan ergonomik sap, kullanımı kolaylaştırır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s) 3 x 74
Vakum gücü (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteyner kapasitesi (l) 70
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Motor değerleri (W) max. 3600
Standart iç çap ( ) ID 40
Kablo uzunluğu (m) 10
Ses seviyesi (dB(A)) 83
Renk Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg) 29,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 35,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 510 x 645 x 990

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
  • Bükülme: Plastik
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Devrilebilir şasi
  • Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
  • Derz başlığı
  • Kartuş filtre: Kağıt
  • Tahliye hortumu
  • Paslanmaz çelik konteyner
  • İtme kolu

Ekipman

  • Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
  • Frenli yön tekerleği
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3 Me Tc
Uygulama alanları
  • Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun
