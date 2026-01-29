NT 70/3 Me Tc
Zamandan tasarruf edin ve sırt ağrısını önleyin - NT 70 serisindeki eğilebilir şasi, büyük konteynerlerin boşaltılmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor: Boşaltma noktasını çalıştırın, kolu kaldırın ve kirlere elveda deyin!
NT 70 serisi makineler, üç motora kadar büyük, güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerden oluşur. Özellikle ıslak uygulamalarda ve kaba kirleri süpürürken avantajlarını gösteren eksiksiz bir model portföyü. Uygun fiyata güçlü emiş gücü ve kanıtlanmış Kärcher kalitesi.
Özellikler ve faydalar
Entegre aksesuar muhafazaAksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner
Ergonomik itme koluNT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.
Devrilebilir şasiHızlı ve kolay: Konteyner kolay boşaltma için geriye doğru eğilebilir.
Ergonomik kaldırma kolu
- Kabın ön alt kısmında bulunan ergonomik sap, kullanımı kolaylaştırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|3 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|70
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 3600
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|83
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|29,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|35,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|510 x 645 x 990
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Devrilebilir şasi
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: Kağıt
- Tahliye hortumu
- Paslanmaz çelik konteyner
- İtme kolu
Ekipman
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun