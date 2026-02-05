NT 90/2 Me Classic Edition
Cömert 90 litrelik haznesiyle, çift motorlu NT 90/2 Me Classic ıslak ve kuru elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ıslak ve kaba kiri süpürebilir. Olağanüstü emiş gücü, kullanımı ve kalitesiyle.
İster toz, kaba kir veya sıvı olsun, güçlü NT 90/2 Me Classic, her türlü kirin büyük miktarlarda vakumlanması için ekstra büyük 90 litrelik bir konteynere sahiptir ve kullanım kolaylığı ile öne çıkar. Yüksek kaliteli, sağlam çift motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyici, standart bir itme kolu ve metal tekerlekli ekstra sağlam bir şasiye sahiptir. Makine ayrıca son derece verimli bir kartuş filtresi ve pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır.
Özellikler ve faydalar
Sağlam ve taşınması kolaySağlam şasisi, büyük tekerlekleri ve metal tekerlekleri sayesinde her türlü zeminde son derece hareketlidir. Standart itme sapı rahat taşıma imkanı sağlar.
Mükemmel emiş gücü2 güçlü türbin olağanüstü emiş gücü sağlar. Güçlü emiş gücü, mükemmel temizlik sonuçları ve en yüksek verimliliği sağlar.
Tahliye hortumuSıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu
Filtre torbasız vakum
- İki motorlu NT Classic elektrikli süpürgeler, denenmiş ve test edilmiş Kärcher kartuş filtreyle donatılmıştır.
- Kartuş filtresi, torba filtresi olmadan sürekli emiş sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 53
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteyner kapasitesi (l)
|90
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 2300
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|19
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|26
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: Kağıt
- Tahliye hortumu
- Paslanmaz çelik konteyner
Uygulama alanları
- Sıvıları, iri kirleri ve tozu tüm sert zeminlerde ve araba içi temizliği için toplama amacıyla kullanılır.