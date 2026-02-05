İster toz, kaba kir veya sıvı olsun, güçlü NT 90/2 Me Classic, her türlü kirin büyük miktarlarda vakumlanması için ekstra büyük 90 litrelik bir konteynere sahiptir ve kullanım kolaylığı ile öne çıkar. Yüksek kaliteli, sağlam çift motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyici, standart bir itme kolu ve metal tekerlekli ekstra sağlam bir şasiye sahiptir. Makine ayrıca son derece verimli bir kartuş filtresi ve pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır.