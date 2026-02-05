L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi
IB 10/8 L2P, sıvı CO₂'den entegre kuru buz üretimine sahip dünyanın ilk kuru buz ile temizlik makinesidir. Kısa süreli ve spot temizlik uygulamaları için mükemmeldir.
Kuru buz makinelerinin taşınması kısa vadeli uygulamalar için çok maliyetli olduğundan, makine veya araç bakımında, üretim sürecinde temizlik için veya kuru buz püskürtücülerle spontan temizlik çalışmaları şimdiye kadar pek düşünülemezdi. Bu, sıvı CO₂'den yapılan entegre kuru buz üretimine sahip dünyanın ilk kuru buz ile temizlik makinesi olan IB 10/8 L2P ile artık mümkün! Yenilikçi bir süreç sayesinde kuru buz peletleri gerektiğinde sıvı CO₂'den yapılır - L2P, "Sıvıdan Pelete" anlamına gelir. Sıvı CO₂, gaz tüplerinde neredeyse sınırsız bir süre depolanabildiğinden, zaman alan kuru buz lojistiğinden kaçınılır. Makinenin çok düşük basınçlı hava tüketimi de altyapı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, Kärcher kuru buz teknolojisinin avantajları tamamen korunur.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik patlatma tabancasıHızlı bağlantı elemanları sayesinde nozül değişimi hızlı ve kolaydır. Entegre aydınlatma ile. Tetik tabancasının üzerinde doğrudan buz açma/kapama düğmesi.
Kolay ve sezgisel kullanımJet basıncı, çalışma saatleri, servis süresi ekranda gösterilir. Kuru buz miktarı bir düğme ile ayarlanabilir. Entegre durum göstergesi ve yardım sistemleri, örneğin basınç izleme için.
Güvenli kuru buz püskürtmeCO₂, egzoz hortumu aracılığıyla atılır. Güvenli kullanım, kuru buz peletleriyle temas yok. Kendiliğinden kilitlenen silah tetiği.
Kompakt, mobil tasarım
- Tekerlekler ve kulplar hareket kabiliyeti ve güvenli taşıma olanağı sağlar.
- Tüm bileşenler için ayrı depolama imkânı. Entegre ana üssü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor gücü (kW) (kW)
|1
|Gövde/çerçeve
|Plastik rotasyon gövdesi
|...tarafından test edilmiştir
|CE
|Kablo uzunluğu (m)
|5,5
|Hava basıncı (Bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Hava kalitesi
|Kuru ve yağsız
|Hava akışı (m³/dk)
|0,07 - 0,8
|Ses seviyesi (dB(A))
|95
|Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
|2,5
|Kuru buz tüketimi (kg/sa)
|2 - 8
|Sıvı CO2 tüketimi (kg/sa)
|20 - 60
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Motor Gücü (V)
|220 - 230
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|92
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|103,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Düz jet nozül, kısa
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
Ekipman
- "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
- Elektronik kontrol
Videos
Uygulama alanları
- Makinelerin, motor bileşenlerinin, kalıpların ve sızdırmazlık yüzeylerinin temizlenmesi için.
- Kontrol panelleri, elektrikli bileşenler ve kontrol elemanlarının temizlenmesi için.
- Döşemeler ve tekstillerin temizlenmesi için.
- Bahçe aletleri ve robotik çim biçme makinelerinin temizlenmesi için