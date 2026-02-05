L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi

IB 10/8 L2P, sıvı CO₂'den entegre kuru buz üretimine sahip dünyanın ilk kuru buz ile temizlik makinesidir. Kısa süreli ve spot temizlik uygulamaları için mükemmeldir.

Kuru buz makinelerinin taşınması kısa vadeli uygulamalar için çok maliyetli olduğundan, makine veya araç bakımında, üretim sürecinde temizlik için veya kuru buz püskürtücülerle spontan temizlik çalışmaları şimdiye kadar pek düşünülemezdi. Bu, sıvı CO₂'den yapılan entegre kuru buz üretimine sahip dünyanın ilk kuru buz ile temizlik makinesi olan IB 10/8 L2P ile artık mümkün! Yenilikçi bir süreç sayesinde kuru buz peletleri gerektiğinde sıvı CO₂'den yapılır - L2P, "Sıvıdan Pelete" anlamına gelir. Sıvı CO₂, gaz tüplerinde neredeyse sınırsız bir süre depolanabildiğinden, zaman alan kuru buz lojistiğinden kaçınılır. Makinenin çok düşük basınçlı hava tüketimi de altyapı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, Kärcher kuru buz teknolojisinin avantajları tamamen korunur.

Özellikler ve faydalar
kuru buz püskürtücü L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi: Ergonomik patlatma tabancası
Ergonomik patlatma tabancası
Hızlı bağlantı elemanları sayesinde nozül değişimi hızlı ve kolaydır. Entegre aydınlatma ile. Tetik tabancasının üzerinde doğrudan buz açma/kapama düğmesi.
kuru buz püskürtücü L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi: Kolay ve sezgisel kullanım
Kolay ve sezgisel kullanım
Jet basıncı, çalışma saatleri, servis süresi ekranda gösterilir. Kuru buz miktarı bir düğme ile ayarlanabilir. Entegre durum göstergesi ve yardım sistemleri, örneğin basınç izleme için.
kuru buz püskürtücü L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi: Güvenli kuru buz püskürtme
Güvenli kuru buz püskürtme
CO₂, egzoz hortumu aracılığıyla atılır. Güvenli kullanım, kuru buz peletleriyle temas yok. Kendiliğinden kilitlenen silah tetiği.
Kompakt, mobil tasarım
  • Tekerlekler ve kulplar hareket kabiliyeti ve güvenli taşıma olanağı sağlar.
  • Tüm bileşenler için ayrı depolama imkânı. Entegre ana üssü.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor gücü (kW) (kW) 1
Gövde/çerçeve Plastik rotasyon gövdesi
...tarafından test edilmiştir CE
Kablo uzunluğu (m) 5,5
Hava basıncı (Bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Hava kalitesi Kuru ve yağsız
Hava akışı (m³/dk) 0,07 - 0,8
Ses seviyesi (dB(A)) 95
Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm) 2,5
Kuru buz tüketimi (kg/sa) 2 - 8
Sıvı CO2 tüketimi (kg/sa) 20 - 60
Faz sayısı (Fh) 1
Frekans (Hz) 50 - 60
Motor Gücü (V) 220 - 230
Aksesuarsız ağırlık (kg) 92
Aksesuarlı ağırlık (kg) 103,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 870 x 450 x 970

Scope of supply

  • Düz jet nozül, kısa
  • Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
  • Ergonomik püskürtme tabancası

Ekipman

  • "Sadece hava" veya "buz ve hava" şalteri
  • Elektronik kontrol
Videos
Uygulama alanları
  • Makinelerin, motor bileşenlerinin, kalıpların ve sızdırmazlık yüzeylerinin temizlenmesi için.
  • Kontrol panelleri, elektrikli bileşenler ve kontrol elemanlarının temizlenmesi için.
  • Döşemeler ve tekstillerin temizlenmesi için.
  • Bahçe aletleri ve robotik çim biçme makinelerinin temizlenmesi için
Aksesuarlar