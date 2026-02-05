Kuru buz makinelerinin taşınması kısa vadeli uygulamalar için çok maliyetli olduğundan, makine veya araç bakımında, üretim sürecinde temizlik için veya kuru buz püskürtücülerle spontan temizlik çalışmaları şimdiye kadar pek düşünülemezdi. Bu, sıvı CO₂'den yapılan entegre kuru buz üretimine sahip dünyanın ilk kuru buz ile temizlik makinesi olan IB 10/8 L2P ile artık mümkün! Yenilikçi bir süreç sayesinde kuru buz peletleri gerektiğinde sıvı CO₂'den yapılır - L2P, "Sıvıdan Pelete" anlamına gelir. Sıvı CO₂, gaz tüplerinde neredeyse sınırsız bir süre depolanabildiğinden, zaman alan kuru buz lojistiğinden kaçınılır. Makinenin çok düşük basınçlı hava tüketimi de altyapı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, Kärcher kuru buz teknolojisinin avantajları tamamen korunur.