EB 30/1 Lityum İyon Bataryalı Elektrikli Süpürge, bir ayak pedalı kullanılarak açılır ve kapatılır. Radyatörlerin ve hatta yerden yüksekliği az olan mobilyaların altına girebilir ve sadece 2 mm mesafeye kadar kenarlara yakın kirleri alır. Teleskopik tutamak, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir ve her yöne hareket ettirilebilir. Molalar sırasında dikey konumda kilitlenir. EB 30/1 Lityum İyon Bataryalı Elektrikli Süpürge kablosuz olduğundan, neredeyse hiç kurulum süresi yoktur. Elektrikli süpürge, güçlü lityum iyon akünün yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce halılarda yaklaşık 30 dakika ve sert zeminlerde 45 dakika çalışabilir. Teslimat kapsamına dahil olan hızlı şarj cihazı ile şarj etmek sadece 110 dakika sürer. Değiştirilebilir aküler , kullanıcıların şarj etmeyi durdurmak zorunda kalmadan çalışmaya devam edebilecekleri anlamına gelir.