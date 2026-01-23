EB 30/1 Li-Ion Bataryalı Elektrikli Süpürge
Kärcher pazarda bir ilki gerçekleştirdi: Profesyonel kullanım için akü çalışan elektrikli süpürge, EB 30/1 Li-Ion. Yeni geliştirilen cihaz, değiştirilebilir bir rulo fırçaya ve çıkarılabilir bir tanka sahiptir. Sert zemin ve halılardaki kirli alanları hızlı, sessiz (56 dB[A]), güvenilir bir şekilde temizlemek için kullanılabilir.
EB 30/1 Lityum İyon Bataryalı Elektrikli Süpürge, bir ayak pedalı kullanılarak açılır ve kapatılır. Radyatörlerin ve hatta yerden yüksekliği az olan mobilyaların altına girebilir ve sadece 2 mm mesafeye kadar kenarlara yakın kirleri alır. Teleskopik tutamak, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir ve her yöne hareket ettirilebilir. Molalar sırasında dikey konumda kilitlenir. EB 30/1 Lityum İyon Bataryalı Elektrikli Süpürge kablosuz olduğundan, neredeyse hiç kurulum süresi yoktur. Elektrikli süpürge, güçlü lityum iyon akünün yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce halılarda yaklaşık 30 dakika ve sert zeminlerde 45 dakika çalışabilir. Teslimat kapsamına dahil olan hızlı şarj cihazı ile şarj etmek sadece 110 dakika sürer. Değiştirilebilir aküler , kullanıcıların şarj etmeyi durdurmak zorunda kalmadan çalışmaya devam edebilecekleri anlamına gelir.
Özellikler ve faydalar
Kolay akü değişimiGüçlü Li-Ion pilin çıkarılması ve değiştirilmesi tek bir adımda kolaydır.
Aletsiz fırça değişimiRulo fırça, daha kolay temizlik için alet kullanmadan çıkarılabilir.
Yüksek hızlı akü dolum cihazıKısa şarj süresi, uzun çalışma süresi: pilleri iki saatten daha kısa sürede tamamen şarj eder.
Atık haznesini çıkarmak ve değiştirmek basittir.
- Kire temas etmeden hızlı ve kolay şekilde boşaltma.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Süpürme genişliği (mm)
|300
|Konteyner kapasitesi (l)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|56
|Çıkış gücü (A)
|1,8
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|7,2
|Batarya kapasitesi
|(2,5 Ah)
|Sert zeminlerde aküyle çalışma süresi (dk)
|51
|Halıda aküyle çalışma süresi (dk)
|41
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Batarya: 7,2 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
- Hızlı şarj aleti, BC 1/1.8
- Standart silindir fırça
- Tutamaklı teleskobik fırça kolu
- Çöp haznesi