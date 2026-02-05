Birbirine zıt olarak dönebilen fırçaları ve yan fırçası sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilen bu makine sert zemin ve halı temizliği için idealdir. Fonksiyonel olarak ayrıca kullanılabilen emiş borusu da makinenin erişemediği yerlerdeki kirlere ulaşır. Şarj cihazı ve aküler makineye birlikte paketin içersinde yer alır.