CV 60/2 RS Bp.
Çok yönlü ve ayakta kullanılabilen dikey halı temizleme makinesi, halı zeminler ve sert zeminler üzerinde kullanmak için idealdir.
Birbirine zıt olarak dönebilen fırçaları ve yan fırçası sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilen bu makine sert zemin ve halı temizliği için idealdir. Fonksiyonel olarak ayrıca kullanılabilen emiş borusu da makinenin erişemediği yerlerdeki kirlere ulaşır. Şarj cihazı ve aküler makineye birlikte paketin içersinde yer alır.
Özellikler ve faydalar
Birbirine ters hareket ile dönen rulo fırça sistemiSert zeminlerde veya tekstil yüzeylerde fırça değiştirmeden derinlemesine temizlik
Ekstra uzun emiş hortumuUlaşılması zor yerlerin temizliği için geliştirilmiş emiş borusu. Hortum uzatılabilir. Esnektir.
Makine tamamı ile açılabilirAkü ve filitre torbası rahatlıkla yerleştirilebilir. Servisi çok kolaydır
İnce tasarım
- Manevra kabiliyeti mükemmeldir.
- Asansöre sığabilir - çok katlı yerlerin tasarımı için idealdir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|36
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Süpürme genişliği (cm)
|61
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Hava debisi (l/s)
|34
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Standart iç çap ( )
|ID 32
|Ses seviyesi (dB(A))
|68
|Fırça güç değeri (W)
|373
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|219
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- Sökülebilir vakum borusu
- Kıvrımlı emiş hortumu
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Standart silindir fırça: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II