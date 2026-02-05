CV 60/2 RS Bp.

Çok yönlü ve ayakta kullanılabilen dikey halı temizleme makinesi, halı zeminler ve sert zeminler üzerinde kullanmak için idealdir.

Birbirine zıt olarak dönebilen fırçaları ve yan fırçası sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilen bu makine sert zemin ve halı temizliği için idealdir. Fonksiyonel olarak ayrıca kullanılabilen emiş borusu da makinenin erişemediği yerlerdeki kirlere ulaşır. Şarj cihazı ve aküler makineye birlikte paketin içersinde yer alır.

Özellikler ve faydalar
Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp.: Birbirine ters hareket ile dönen rulo fırça sistemi
Sert zeminlerde veya tekstil yüzeylerde fırça değiştirmeden derinlemesine temizlik
Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp.: Ekstra uzun emiş hortumu
Ulaşılması zor yerlerin temizliği için geliştirilmiş emiş borusu. Hortum uzatılabilir. Esnektir.
Dik fırça tipi elektrikli süpürge CV 60/2 RS Bp.: Makine tamamı ile açılabilir
Akü ve filitre torbası rahatlıkla yerleştirilebilir. Servisi çok kolaydır
İnce tasarım
  • Manevra kabiliyeti mükemmeldir.
  • Asansöre sığabilir - çok katlı yerlerin tasarımı için idealdir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 36
Frekans (Hz) 50 / 60
Süpürme genişliği (cm) 61
Vakum gücü (mbar/kPa) 117 / 11,7
Hava debisi (l/s) 34
Konteyner kapasitesi (l) 17
Standart iç çap ( ) ID 32
Ses seviyesi (dB(A)) 68
Fırça güç değeri (W) 373
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 219
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı
  • Sökülebilir vakum borusu
  • Kıvrımlı emiş hortumu
  • Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
  • Toz torbasının malzemesi: Kağıt
  • Standart silindir fırça: 2 Parça(lar)

Ekipman

  • Filtre durumu göstergesi
  • Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
