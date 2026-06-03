CVS 65/1 Bp Pack
CVS 65/1 Bp Pack bataryalı halı süpürgesi, verimli iki aşamalı filtre sistemi ile orta ila büyük yüzeyler için uygundur.36 V lityum-iyon batarya ve batarya şarj cihazı dahil.
Sadece bir kez vakumlama işlemiyle, bataryalı CVS 65/1 Bp Pack halı süpürgesi, kullanıcıları dik fırçalı elektrikli süpürgelerle kıyaslanabilir temizlik sonuçlarıyla etkileyerek güçlü yönlerini gösteriyor. Güçlü 36 voltluk lityum-iyon batarya, tek bir şarjla 60 dakika kesintisiz çalışma ve yaklaşık 1.800 m² halı alanının temizlenmesini sağlıyor. Verimli iki aşamalı HEPA filtre sistemi tozsuz bir çalışma ortamı sunarken, sadece 56 dB(A) düşük çalışma sesi, gürültüye duyarlı alanlarda da kullanılmasına imkan tanır. Halı süpürgesindeki ana süpürme silindiri, temizlenecek halının türüne göre hassas bir şekilde ayarlanabilir. Bu, silindirlerin aşınmasını azaltır, halının hasar görmesini etkin bir şekilde engeller ve neredeyse her tür halıyı – iğne keçe ve kısa kadife halılardan, halkalı yığın halılar ve uzun kadife halılara kadar – temizlemeyi mümkün kılar. Batarya ve batarya şarj cihazı standart olarak dahil edilmiştir; ayrıca köşe ve kenarların temizlenmesi için bir yan fırça ve kolay taşıma için büyük tekerlekler de mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Bağımsız pil ile çalışma
- Tek bir pil şarjıyla 60 dakikaya kadar kesintisiz çalışma.
- İkinci yedek pil için entegre tutucu.
- Pilin kalan çalışma süresini dakikalar cinsinden gösteren büyük ve net bir şekilde görülebilen ekran.
İki aşamalı HEPA filtre sistemi.
- Tozsuz çalışma ve olağanüstü sonuçlar için otomatik ön filtre temizliği
- Temiz, partikülsüz egzoz havası için verimli HEPA filtresi (%99,97 @ 0,3 µm).
- Filtre kutusu kolayca çıkarılıp temizlenebilir.
Çok düşük çalışma gürültüsü
- Gürültüye duyarlı alanlarda ve normal çalışma saatlerinde kullanım içindir.
Müthiş temizlik sonuçları
- Optimum temas basıncı için LED ekran ile kolayca ayarlanabilen süpürme silindiri.
- En iyi temizlik sonuçları sadece bir tur vakumlamadan sonra elde edilir.
- Aşınma ve yıpranma durumunda yeniden ayarlanabilen rulo fırça.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Süpürme genişliği (mm)
|450
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|625
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|1800
|Vakum gücü (mbar)
|1
|Konteyner kapasitesi (l)
|20
|Motor değerleri (W)
|300
|Ses seviyesi (dB(A))
|56
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Kapasite (Ah)
|7,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
|40,7
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|47
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Batarya: 36 V / 7,5 Ah Akü Gücü + akü (1 ad.)
- Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
- Aksesuar çantası SC1
Ekipman
- Toz sınıfı: M
- Otomatik filtre temizliği
- Ayarlanabilir ana fırça
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Uygulama alanları
- Ofis binaları
- Oteller
- Havalimanları
- Alışveriş merkezleri, ofisler, oteller ve havaalanlarında bakım temizliği için idealdir