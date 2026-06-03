Sadece bir kez vakumlama işlemiyle, bataryalı CVS 65/1 Bp Pack halı süpürgesi, kullanıcıları dik fırçalı elektrikli süpürgelerle kıyaslanabilir temizlik sonuçlarıyla etkileyerek güçlü yönlerini gösteriyor. Güçlü 36 voltluk lityum-iyon batarya, tek bir şarjla 60 dakika kesintisiz çalışma ve yaklaşık 1.800 m² halı alanının temizlenmesini sağlıyor. Verimli iki aşamalı HEPA filtre sistemi tozsuz bir çalışma ortamı sunarken, sadece 56 dB(A) düşük çalışma sesi, gürültüye duyarlı alanlarda da kullanılmasına imkan tanır. Halı süpürgesindeki ana süpürme silindiri, temizlenecek halının türüne göre hassas bir şekilde ayarlanabilir. Bu, silindirlerin aşınmasını azaltır, halının hasar görmesini etkin bir şekilde engeller ve neredeyse her tür halıyı – iğne keçe ve kısa kadife halılardan, halkalı yığın halılar ve uzun kadife halılara kadar – temizlemeyi mümkün kılar. Batarya ve batarya şarj cihazı standart olarak dahil edilmiştir; ayrıca köşe ve kenarların temizlenmesi için bir yan fırça ve kolay taşıma için büyük tekerlekler de mevcuttur.