Üretim: daha az hammadde ve enerji kullanımı. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı CO₂ emisyonlarını azaltır.

Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışma

Gündüz temizliği için mükemmeldir. Geceleri bile azaltılmış gürültü kirliliği. Stres veya işitme hasarı gibi riskleri azaltır.