T 10/1 Adv

Özellikler ve faydalar
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv: Sürdürülebilir ve sağlam: %45 geri dönüştürülmüş içerik
Sürdürülebilir ve sağlam: %45 geri dönüştürülmüş içerik
Üretim: daha az hammadde ve enerji kullanımı. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı CO₂ emisyonlarını azaltır.
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv: Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışma
Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışma
Gündüz temizliği için mükemmeldir. Geceleri bile azaltılmış gürültü kirliliği. Stres veya işitme hasarı gibi riskleri azaltır.
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv: Ergonomik, kompakt ve kullanıcı dostu tasarım
Ergonomik, kompakt ve kullanıcı dostu tasarım
Ergonomik taşıma: vücuda yakın takılabilir. Ergonomik bükülme ve rahat taşıma kolu. Yer tasarrufu sağlayan ve akıllı: hızlı saklama kolaylığı.
Geçmeli güç kablosu
  • Önceden bilgi sahibi olmadan bile basit ve hızlı şebeke kablosu değişimi.
  • Temizlik işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebilir.
  • Servis maliyetlerini önler veya azaltır.
Manuel kablo saklama
  • Güç kablosu kısa sürede depolanabilir.
  • Zaman tasarrufu: sadece birkaç saniye içinde kablo saklama.
  • Güç kablosu bükülmez ve her zaman sarılır.
Düşük ağırlık
  • Tek elle bile zahmetsiz taşıma.
  • Basamaklar ve merdivenler üzerinde kolayca taşınabilir.
Kullanıcı dostu işletim konsepti
  • Büyük açma/kapama düğmesi.
  • Ayakla veya elle hızlı ve kolay kullanım.
  • Düzgün saklama için pratik park konumu.
Kalıcı ana filtre sepeti
  • Dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir.
  • Yapağıdan üretilmiştir.
  • Elde 30 °C'de yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
Zengiz aksesuar seçenekleri
Entegre aksesuar muhafaza
  • Yer tasarrufu sağlayan depolama, her zaman hazır.
  • Makine ve aksesuarların güvenli ve rahat taşınması.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 - 240
Frekans (Hz) 50 - 60
Vakum gücü (mbar/kPa) 185 / 18
Hava debisi (l/s) 40
Derecelendirilmiş performans (W) 585
Konteyner kapasitesi (l) 10
Standart iç çap ( ) ID 35
Kablo uzunluğu (m) 12
Ses seviyesi (dB(A)) 52
Aksesuarsız ağırlık (kg) 6,6
Ambalajlı ağırlık (kg) 10
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 430 x 255 x 370

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
  • Bükülme: Antistatik, hava akış regülatörlü
  • Teleskobik tüp: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopik emiş borusu, malzeme: Alüminyum
  • Ayarlanabilir zemin başlığı
  • Parke nozulu
  • Döşeme başlığı
  • Derz başlığı
  • Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
  • Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
  • Motor koruyucu filtre
  • Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası

Ekipman

  • Konteyner malzemesi: Geri dönüştürülmüş malzemeden plastik
  • Akıllı kablo çekme sistemi
  • Geçmeli güç kablosu: Standart
  • Katlanır ergonomik taşıma kolu
  • Entegre aksesuar muhafaza
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv
Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv
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Uygulama alanları
  • Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
  • Sert zeminler
  • Halılar
  • Gündüz temizliği
Aksesuarlar