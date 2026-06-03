T 10/1 Adv
Özellikler ve faydalar
Sürdürülebilir ve sağlam: %45 geri dönüştürülmüş içerikÜretim: daha az hammadde ve enerji kullanımı. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı CO₂ emisyonlarını azaltır.
Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışmaGündüz temizliği için mükemmeldir. Geceleri bile azaltılmış gürültü kirliliği. Stres veya işitme hasarı gibi riskleri azaltır.
Ergonomik, kompakt ve kullanıcı dostu tasarımErgonomik taşıma: vücuda yakın takılabilir. Ergonomik bükülme ve rahat taşıma kolu. Yer tasarrufu sağlayan ve akıllı: hızlı saklama kolaylığı.
Geçmeli güç kablosu
- Önceden bilgi sahibi olmadan bile basit ve hızlı şebeke kablosu değişimi.
- Temizlik işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebilir.
- Servis maliyetlerini önler veya azaltır.
Manuel kablo saklama
- Güç kablosu kısa sürede depolanabilir.
- Zaman tasarrufu: sadece birkaç saniye içinde kablo saklama.
- Güç kablosu bükülmez ve her zaman sarılır.
Düşük ağırlık
- Tek elle bile zahmetsiz taşıma.
- Basamaklar ve merdivenler üzerinde kolayca taşınabilir.
Kullanıcı dostu işletim konsepti
- Büyük açma/kapama düğmesi.
- Ayakla veya elle hızlı ve kolay kullanım.
- Düzgün saklama için pratik park konumu.
Kalıcı ana filtre sepeti
- Dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir.
- Yapağıdan üretilmiştir.
- Elde 30 °C'de yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
Zengiz aksesuar seçenekleri
Entegre aksesuar muhafaza
- Yer tasarrufu sağlayan depolama, her zaman hazır.
- Makine ve aksesuarların güvenli ve rahat taşınması.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|185 / 18
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|585
|Konteyner kapasitesi (l)
|10
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|12
|Ses seviyesi (dB(A))
|52
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,6
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|10
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|430 x 255 x 370
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Antistatik, hava akış regülatörlü
- Teleskobik tüp: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Alüminyum
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Parke nozulu
- Döşeme başlığı
- Derz başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Geri dönüştürülmüş malzemeden plastik
- Akıllı kablo çekme sistemi
- Geçmeli güç kablosu: Standart
- Katlanır ergonomik taşıma kolu
- Entegre aksesuar muhafaza
Videos
Uygulama alanları
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Sert zeminler
- Halılar
- Gündüz temizliği