T 15/1 kuru elektrikli süpürgemiz yüzde 45 geri dönüştürülmüş malzemeden* yapılmıştır ve bu nedenle kaynakları koruyacak şekilde üretilmiştir. Olağanüstü emiş gücü, ultra sessiz çalışma, sürdürülebilirlik, sağlamlık ve mükemmel fiyat-performans oranı ile etkileyicidir. Sağlam şasi, gövde, tampon ve büyük tekerlekler gibi özellikler dayanıklılığını ortaya koymaktadır. Yüksek emiş gücüne rağmen, T 15/1'in çalışma gürültüsü sadece 52 dB(A)'dır. Bu ultra sessiz çalışma sayesinde, gündüz temizliği için ve gürültüye duyarlı yerlerde her zaman kullanılabilir. Kompakt elektrikli süpürge eğilmez ve manevra kabiliyetine sahiptir ve katlanabilir taşıma kolu kullanılarak ergonomik ve vücuda yakın bir şekilde taşınabilir. Elektrikli süpürgenin hazne hacmi 15 litredir. Entegre aksesuar saklama yeri sayesinde, birlikte verilen aralık başlığı T 15/1'de her zaman kolayca erişilebilecek şekilde saklanabilir. Opsiyonel olarak son derece etkili bir HEPA 14 filtre satın alınabilir.