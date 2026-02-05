T 15/1
Ultra sessiz, sürdürülebilir ve dayanıklı: %45 geri dönüştürülmüş malzemeden* üretilen T 15/1 kuru elektrikli süpürge, mükemmel emiş gücü ve ergonomik, kullanıcı dostu bir tasarım sunar.
T 15/1 kuru elektrikli süpürgemiz yüzde 45 geri dönüştürülmüş malzemeden* yapılmıştır ve bu nedenle kaynakları koruyacak şekilde üretilmiştir. Olağanüstü emiş gücü, ultra sessiz çalışma, sürdürülebilirlik, sağlamlık ve mükemmel fiyat-performans oranı ile etkileyicidir. Sağlam şasi, gövde, tampon ve büyük tekerlekler gibi özellikler dayanıklılığını ortaya koymaktadır. Yüksek emiş gücüne rağmen, T 15/1'in çalışma gürültüsü sadece 52 dB(A)'dır. Bu ultra sessiz çalışma sayesinde, gündüz temizliği için ve gürültüye duyarlı yerlerde her zaman kullanılabilir. Kompakt elektrikli süpürge eğilmez ve manevra kabiliyetine sahiptir ve katlanabilir taşıma kolu kullanılarak ergonomik ve vücuda yakın bir şekilde taşınabilir. Elektrikli süpürgenin hazne hacmi 15 litredir. Entegre aksesuar saklama yeri sayesinde, birlikte verilen aralık başlığı T 15/1'de her zaman kolayca erişilebilecek şekilde saklanabilir. Opsiyonel olarak son derece etkili bir HEPA 14 filtre satın alınabilir.
Özellikler ve faydalar
Sürdürülebilir ve sağlam: %45 geri dönüştürülmüş içerikÜretim: daha az hammadde ve enerji kullanımı. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı CO₂ emisyonlarını azaltır.
Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışmaGündüz temizliği için mükemmeldir. Geceleri bile azaltılmış gürültü kirliliği. Stres veya işitme hasarı gibi riskleri azaltır.
Ergonomik, kompakt ve kullanıcı dostu tasarımErgonomik taşıma: vücuda yakın takılabilir. Ergonomik bükülme ve rahat taşıma kolu. Yer tasarrufu sağlayan ve akıllı: hızlı saklama kolaylığı.
Geçmeli güç kablosu
- Önceden bilgi sahibi olmadan bile basit ve hızlı şebeke kablosu değişimi.
- Temizlik işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebilir.
- Servis maliyetlerini önler veya azaltır.
Akıllı, manuel kablo sarma sistemi
- Güç kablosu kısa sürede depolanabilir.
- Zaman tasarrufu: sadece birkaç saniye içinde kablo saklama.
- Güç kablosu bükülmez ve her zaman sarılır.
Düşük ağırlık
- Tek elle bile zahmetsiz taşıma.
- Basamaklar ve merdivenler üzerinde kolayca taşınabilir.
Kullanıcı dostu işletim konsepti
- Büyük açma/kapama düğmesi.
- Ayakla veya elle hızlı ve kolay kullanım.
- Düzgün saklama için pratik park konumu.
Yüksek etkili HEPA 14 filtre isteğe bağlı olarak sipariş edilebilir
- Hijyen konusunda hassas yerlerde en yüksek güvenlik standartları için.
- Yüksek filtreleme ve ayırma derecesi: %99,995.
Kalıcı ana filtre sepeti
- Dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir.
- Yapağıdan üretilmiştir.
- Elde 30 °C'de yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
Entegre aksesuar muhafaza
- Aralık başlığı makine başlığında rahatça saklanabilir.
- Yer tasarrufu sağlayan depolama, her zaman hazır.
- Makine ve aksesuarların güvenli ve rahat taşınması.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|185 / 18
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|585
|Konteyner kapasitesi (l)
|15
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|12
|Ses seviyesi (dB(A))
|52
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|440 x 250 x 410
* Tüm plastik parçalar, aksesuarlar hariç.
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Antistatik, hava akış regülatörlü
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 505 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Derz başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Geri dönüştürülmüş malzemeden plastik
- Akıllı kablo çekme sistemi
- Geçmeli güç kablosu: Standart
- Katlanır ergonomik taşıma kolu
- Zemin başlığını takmak için tutucu
- Entegre aksesuar muhafaza
Videos
Uygulama alanları
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Sert zeminler
- Halılar
- Gündüz temizliği