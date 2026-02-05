KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, 2 yan fırça ve bir süpürme silindiri ile temizlik yapar. Manuel tahrik ile birlikte, iç ve dış alanların temizliği basit ve verimli hale gelir: KM 70/20 C 2SB'nin alan performansı bir süpürgeden 9 kat daha yüksektir. Süpürme silindiri 6 adımda ayarlanabilir ve kademesiz olarak değiştirilebilen yan fırçalarla birlikte farklı zeminlerde optimum temizlik sonucu elde edilir. Kullanılan filtre, süpürmeyi neredeyse tozsuz hale getirir. Yüksekliği ayarlanabilir itme kolu ve kovalar ve çöp toplayıcılar gibi ek ekipmanların taşınması için Home Base sistemi ergonomik bir kullanım sağlar. Bu, atıkların toz ve kirle birlikte tek bir adımda atılabileceği anlamına gelir. İş bittiğinde KM 70/20 C 2SB, park konumunda yer tasarrufu sağlayacak şekilde depolanabilir.