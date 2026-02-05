KM 70/20 C 2SB
İçte ve dışta optimum temizlik sonuçları: 2 yan fırçalı KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, geniş alan performansı ve neredeyse tozsuz süpürme sağlar.
KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, 2 yan fırça ve bir süpürme silindiri ile temizlik yapar. Manuel tahrik ile birlikte, iç ve dış alanların temizliği basit ve verimli hale gelir: KM 70/20 C 2SB'nin alan performansı bir süpürgeden 9 kat daha yüksektir. Süpürme silindiri 6 adımda ayarlanabilir ve kademesiz olarak değiştirilebilen yan fırçalarla birlikte farklı zeminlerde optimum temizlik sonucu elde edilir. Kullanılan filtre, süpürmeyi neredeyse tozsuz hale getirir. Yüksekliği ayarlanabilir itme kolu ve kovalar ve çöp toplayıcılar gibi ek ekipmanların taşınması için Home Base sistemi ergonomik bir kullanım sağlar. Bu, atıkların toz ve kirle birlikte tek bir adımda atılabileceği anlamına gelir. İş bittiğinde KM 70/20 C 2SB, park konumunda yer tasarrufu sağlayacak şekilde depolanabilir.
Özellikler ve faydalar
Rulo fırça ve yan fırçalar sürekli ayarlanabilirOptimum süpürme sonuçları için kademeli olarak ayarlanabilir temas basıncı. Temas basıncının ayarlanması süpürme silindiri aşınmasını azaltır. Kılları korumak için süpürme silindiri ve yan fırça tamamen yükten arındırılabilir.
Toz filtresiToz filtresi, egzoz havasını etkili bir şekilde temizler ve süpürme sırasında tozun yukarı uçmasını önler. Filtre kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
Home Base sistemKovalar ve çöp toplayıcılar gibi ek ekipmanlar için uygun depolama. Aksesuarlar, itme sapındaki bir cepte el altında tutulabilir.
Geniş çöp haznesi
- Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Ayarlanabilir itme kolu
- Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir
- Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Manuel
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|3920
|Süpürme genişliği (mm)
|480
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|700
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|980
|Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l)
|45 / 20
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|22
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|22
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|27,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Toz filtre
Ekipman
- Manual süpürme sürüşü
- Ayarlanabilir ana fırça
- İtme kolunu aşağıya katlayınız
- Faraş prensibi
- Dış alanlarda kullanımın
- Kapalı alanlarda kullanımın
Videos
Uygulama alanları
- Üretim holleri, depolar ve lojistik hollerinin yanı sıra yükleme alanlarının temizliği için
- Otoparkları ve servis istasyonlarını temizlemek için
- Okul bahçeleri ve belediye çevresi gibi alanların temizliği için
- Küçük atölyeler ve tarım için de ideal