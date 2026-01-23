BD 43/35 C Ep Zemin Bakım ve Temizlik Otomatı
Şebeke ile çalışan (230 V/50 Hz) ve uygun fiyatlı: disk teknolojisine sahip zemin temizleyici, saatte 1700 m²'ye kadar alanı temizler. 900 m²'ye kadar olan alanlarda verimli temel ve bakım temizliği için idealdir.
Şebeke ile çalışan (230 V/50 Hz) BD 43/35 C Ep zemin temizleyici, disk teknolojisine sahiptir ve batarya ile çalışma seçeneği sunmaz; bu da onu son derece uygun fiyatlı kılar. Makinenin teknik donanımı ise her zamanki yüksek Kärcher standardındadır: 43 cm çalışma genişliği, 35 litrelik tank hacmi, 900 mm V şekilli vakum lastiği ile dikkat çeker. EASY Operation sistemi ve belirgin sarı düğmeleri sayesinde kullanımı son derece kolaydır. Ayrıca oldukça sessiz çalışır ve temizlik adeta çocuk oyuncağıdır. Manevra kabiliyeti yüksek BD 43/35 C Ep, özellikle 900 m²’ye kadar olan küçük ve yoğun mobilyalı alanlar için idealdir. Kompakt boyutları ise temizlik yapılacak alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar.
Özellikler ve faydalar
Sağlam ve dayanıklı kumanda ve aksesuarlarGünlük kullanım için tasarlanmıştır. Sağlam, dayanıklı ve güvenilir bir makine.
EASY-Operation Paneli sayesinde kolay kullanımEk açıklama gerektirmeyen semboller ve anlaşılır kontrol paneli. Kısa alışma süresi. Basit, sarı renk kodlu kontrol aksesuarları makineyi kullanımı kolay bir hale getirmektedir.
Küçük, kompakt makineSon derece iyi manevra kabiliyetine sahip makine. Temizlenecek yüzeylerin net görünümü.
Uzun çalışma aralıkları için büyük depo hacmi
- Kesinti olmadan, uzun süreli çalışma aralıkları için geniş tank hacmi.
- Çok verimli ve ekonomik temizlik için.
Home Base sistem
- Kancalar, konteynerler, paspas vb. için eklenti seçenekleri.
- Ek temizlik malzemeleri araca monteli şekilde taşınabilir.
25 - 35 litre sınıfında, uygun fiyatlı giriş seviyesi modeli
- Muhteşem fiyat-performans oranı.
- Basit ve kolay kullanım
Renk kodlamalı kontrol anahtar ve aksesuarları
- Renk kodlamalı kontrol anahtar ve aksesuarları , işleyişi basitleştirir ve öğretme süresini azaltır.
Elektrikli kompakt makine
- Ekonomik fiyatlı
- Ara sıra ve sürekli kullanım için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Elektrik soketi sabitleyici
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|430
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|750
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|35 / 35
|Saha performansı (teorik) (ft²/sa)
|1720
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1250
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 2,7
|Ses seviyesi (dB(A))
|70
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Motor değerleri (W)
|1400
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|48
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Elektrik soketi sabitleyici