Şebeke ile çalışan (230 V/50 Hz) BD 43/35 C Ep zemin temizleyici, disk teknolojisine sahiptir ve batarya ile çalışma seçeneği sunmaz; bu da onu son derece uygun fiyatlı kılar. Makinenin teknik donanımı ise her zamanki yüksek Kärcher standardındadır: 43 cm çalışma genişliği, 35 litrelik tank hacmi, 900 mm V şekilli vakum lastiği ile dikkat çeker. EASY Operation sistemi ve belirgin sarı düğmeleri sayesinde kullanımı son derece kolaydır. Ayrıca oldukça sessiz çalışır ve temizlik adeta çocuk oyuncağıdır. Manevra kabiliyeti yüksek BD 43/35 C Ep, özellikle 900 m²’ye kadar olan küçük ve yoğun mobilyalı alanlar için idealdir. Kompakt boyutları ise temizlik yapılacak alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar.