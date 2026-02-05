BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 50/50 C Bp Pack kompakt zemin temizleme makinesi, standart olarak bakım gerektirmeyen 80 Ah kapasiteli lityum-iyon batarya ve hızlı şarj cihazı ile donatılmıştır. 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarına sahip olan bu model, orta ölçekli alanlarda etkili ve kesintisiz temizlik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay manevra kabiliyeti sunar. EASY Operation sistemiyle kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahip olan makine, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için hızlı bir şekilde öğrenilip kullanılabilir.
BD 50/50 C Classic Bp Pack zemin temizleme makinesi, kompakt tasarımı ve 50 litrelik temiz/kirli su tanklarıyla orta ölçekli alanlar için son derece pratik bir temizlik çözümüdür. 51 cm çalışma genişliği sayesinde hızlı ve etkili temizlik sağlarken, manevra kabiliyeti yüksek yapısıyla dar alanlarda da rahatça kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
Uzun ömürlü lityum-iyon pilleri
- Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik.
- Su ile yeniden doldurmadan bakım gerektirmeyen akü sistemi.
Kompakt ve sağlam tasarım
- İyi bir genel bakış sağlayan manevrası kolay makine.
- Makine veya ekipmana zarar verme riskini azaltır.
Fırça başlığı ve emiş başlığı uzun ömürlü alüminyumdan yapılmıştır
- Düşük arıza oranları ile zorlu çalışma koşulları için sağlam makine konsepti.
- Ayrıca zorlu koşullardaki uygulamalar için geliştirilmiştir.
Son derece basit işletim konsepti
- Tüm makine işlevleri, anahtarlar, düğmeler ve düğmeler kullanılarak çalıştırılabilir.
- Kendini açıklayan semboller ve açıkça düzenlenmiş kontrol paneli ile basit konsept.
- Kısa eğitim süresi
Kullanışlı dört tekerlekli sistem
- Uzun ve yorucu olmayan uygulamalar için idealdir.
- Kullanım kolaylığını artırır ve fiziksel eforu önemli ölçüde azaltır.
Sağlam standart şasi
- Bakım çabalarını ve maliyetlerini azaltır.
- Güvenilirliği artırır.
Emiş sisteminin benzersiz tasarımı
- Kullanıcı dostu olma özelliğini artırır.
- Çalışma gürültüsünü azaltır.
Ayrı kirli su deposu sistemi
- Çok kolay temizlik
- Hijyeni artırır
Temizlik maddesi dozajlı tatlı su kapağı
- Temizlik maddelerinin uygun ve doğru dozajlanması için.
- Temizlik maddesi tüketimini ve maliyetleri düşürür.
Pratik Ev Üssü
- Çeşitli aksesuar parçalarını taşımak için.
- Elle temizlik için kullanılan kaplar her zaman kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|850
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|50 / 50
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|max. 2040
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1200
|Akü tipi
|Li-Ion
|Akü (V/Ah)
|24 / 90
|Akü çalışma süresi (sa)
|2,5
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (kg)
|23
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1240
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 2,3
|Ses seviyesi (dB(A))
|66
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|53
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü
- Akü ve şarj cihazı
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Bina temizliği ve otelcilik sektöründeki uygulamalar için şiddetle tavsiye edilir
- Geceleri de dahil olmak üzere gürültüye duyarlı alanlarda çalışmak için ideal
- Perakende sektörü, kantinler veya ofislerdeki temizlik uygulamaları için de uygundur
- Otellerde ve yiyecek içecek endüstrisinde, perakende ticarette ve araba bayilerinde kullanım için
- Perakende
- Sağlık sektöründe, ulaşım sektöründe ve endüstride temizlik için
- Endüstri
- Otomotiv