BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

BD 50/50 C Bp Pack kompakt zemin temizleme makinesi, standart olarak bakım gerektirmeyen 80 Ah kapasiteli lityum-iyon batarya ve hızlı şarj cihazı ile donatılmıştır. 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarına sahip olan bu model, orta ölçekli alanlarda etkili ve kesintisiz temizlik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay manevra kabiliyeti sunar. EASY Operation sistemiyle kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahip olan makine, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için hızlı bir şekilde öğrenilip kullanılabilir.