51 cm çalışma genişliği ve 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarıyla kompakt yapıya sahip olan BD 50/50 C Classic Bp Pack zemin temizleme makinemiz, temizlenecek alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar. Oldukça sessiz disk fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli lityum iyon batarya sayesinde, gürültüye duyarlı alanlarda dahi 2 saate kadar temizlik yapılabilir. Bakım gerektirmeyen lityum iyon bataryanın, geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla 4 kata kadar daha uzun çevrim ömrüne sahip olması, makinenin toplam kullanım maliyetini önemli ölçüde azaltır ve aynı zamanda maksimum makine kullanılabilirliği sağlar.