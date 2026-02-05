BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
Bakım gerektirmeyen 80 Ah lityum iyon batarya ve 50 litrelik tanklarla donatılmış: BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt zemin temizleme makinemiz.
51 cm çalışma genişliği ve 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarıyla kompakt yapıya sahip olan BD 50/50 C Classic Bp Pack zemin temizleme makinemiz, temizlenecek alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar. Oldukça sessiz disk fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli lityum iyon batarya sayesinde, gürültüye duyarlı alanlarda dahi 2 saate kadar temizlik yapılabilir. Bakım gerektirmeyen lityum iyon bataryanın, geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla 4 kata kadar daha uzun çevrim ömrüne sahip olması, makinenin toplam kullanım maliyetini önemli ölçüde azaltır ve aynı zamanda maksimum makine kullanılabilirliği sağlar.
Özellikler ve faydalar
Uzun ömürlü lityum-iyon pil
- Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik.
Fırça başlığı ve emiş başlığı uzun ömürlü alüminyumdan yapılmıştır
- Düşük arıza oranları ile zorlu çalışma koşulları için sağlam makine konsepti.
- Ayrıca zorlu koşullardaki uygulamalar için geliştirilmiştir.
Son derece basit işletim konsepti
- Tüm makine işlevleri, anahtarlar, düğmeler ve düğmeler kullanılarak çalıştırılabilir.
- Kendini açıklayan semboller ve açıkça düzenlenmiş kontrol paneli ile basit konsept.
- Kısa eğitim süresi
Pil ve pil şarj cihazı dahildir
- Bakım gerektirmez ve güvenlidir. Ekstra uzun çalışma süresi için 80 Ah'lik büyük kapasite.
Kullanışlı dört tekerlekli sistem
- Uzun ve yorucu olmayan uygulamalar için idealdir.
- Kullanım kolaylığını artırır ve fiziksel eforu önemli ölçüde azaltır.
Sağlam standart şasi
- Bakım çabalarını ve maliyetlerini azaltır.
- Güvenilirliği artırır.
Emiş sisteminin benzersiz tasarımı
- Kullanıcı dostu olma özelliğini artırır.
- Çalışma gürültüsünü azaltır.
Ayrı kirli su deposu sistemi
- Çok kolay temizlik
- Hijyeni artırır
Temizlik maddesi dozajlı tatlı su kapağı
- Temizlik maddelerinin uygun ve doğru dozajlanması için.
- Temizlik maddesi tüketimini ve maliyetleri düşürür.
Pratik Ev Üssü
- Çeşitli aksesuar parçalarını taşımak için.
- Elle temizlik için kullanılan kaplar her zaman kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|850
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|50 / 50
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|max. 2040
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1200
|Akü tipi
|Bakım gerektirmeyen
|Akü (V/Ah)
|24 / 90
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 2,5
|Batarya şarj süresi (sa)
|approx. 8,7
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (kg)
|27
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1240
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 2,3
|Ses seviyesi (dB(A))
|66
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|53
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü
- Akü ve şarj cihazı
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Bina temizliği ve otelcilik sektöründeki uygulamalar için şiddetle tavsiye edilir
- Geceleri de dahil olmak üzere gürültüye duyarlı alanlarda çalışmak için ideal
- Perakende sektörü, kantinler veya ofislerdeki temizlik uygulamaları için de uygundur
- Otellerde ve yiyecek içecek endüstrisinde, perakende ticarette ve araba bayilerinde kullanım için
- Perakende