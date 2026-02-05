BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion

Bakım gerektirmeyen 80 Ah lityum iyon batarya ve 50 litrelik tanklarla donatılmış: BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt zemin temizleme makinemiz.

51 cm çalışma genişliği ve 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarıyla kompakt yapıya sahip olan BD 50/50 C Classic Bp Pack zemin temizleme makinemiz, temizlenecek alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar. Oldukça sessiz disk fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli lityum iyon batarya sayesinde, gürültüye duyarlı alanlarda dahi 2 saate kadar temizlik yapılabilir. Bakım gerektirmeyen lityum iyon bataryanın, geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla 4 kata kadar daha uzun çevrim ömrüne sahip olması, makinenin toplam kullanım maliyetini önemli ölçüde azaltır ve aynı zamanda maksimum makine kullanılabilirliği sağlar.

Özellikler ve faydalar
Uzun ömürlü lityum-iyon pil
  • Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik.
Fırça başlığı ve emiş başlığı uzun ömürlü alüminyumdan yapılmıştır
  • Düşük arıza oranları ile zorlu çalışma koşulları için sağlam makine konsepti.
  • Ayrıca zorlu koşullardaki uygulamalar için geliştirilmiştir.
Son derece basit işletim konsepti
  • Tüm makine işlevleri, anahtarlar, düğmeler ve düğmeler kullanılarak çalıştırılabilir.
  • Kendini açıklayan semboller ve açıkça düzenlenmiş kontrol paneli ile basit konsept.
  • Kısa eğitim süresi
Pil ve pil şarj cihazı dahildir
  • Bakım gerektirmez ve güvenlidir. Ekstra uzun çalışma süresi için 80 Ah'lik büyük kapasite.
Kullanışlı dört tekerlekli sistem
  • Uzun ve yorucu olmayan uygulamalar için idealdir.
  • Kullanım kolaylığını artırır ve fiziksel eforu önemli ölçüde azaltır.
Sağlam standart şasi
  • Bakım çabalarını ve maliyetlerini azaltır.
  • Güvenilirliği artırır.
Emiş sisteminin benzersiz tasarımı
  • Kullanıcı dostu olma özelliğini artırır.
  • Çalışma gürültüsünü azaltır.
Ayrı kirli su deposu sistemi
  • Çok kolay temizlik
  • Hijyeni artırır
Temizlik maddesi dozajlı tatlı su kapağı
  • Temizlik maddelerinin uygun ve doğru dozajlanması için.
  • Temizlik maddesi tüketimini ve maliyetleri düşürür.
Pratik Ev Üssü
  • Çeşitli aksesuar parçalarını taşımak için.
  • Elle temizlik için kullanılan kaplar her zaman kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Akü
Sürüş tahrik sistemi Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm) 510
Çalışma genişliği, vakum (mm) 850
Temiz / Kirli su tankı (l) 50 / 50
Saha performansı (teorik) (m²/sa) max. 2040
Saha performansı (uygulama) (m²/sa) 1200
Akü tipi Bakım gerektirmeyen
Akü (V/Ah) 24 / 90
Akü çalışma süresi (sa) max. 2,5
Batarya şarj süresi (sa) approx. 8,7
Fırça dönüş hızı (rpm) 180
Fırça temas basıncı (kg) 27
Koridor dönüş genişliği (mm) 1240
Su tüketimi (l/dk) max. 2,3
Ses seviyesi (dB(A)) 66
Aksesuarsız ağırlık (kg) 53
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Disk fırça: 1 Parça(lar)
  • Akü
  • Akü ve şarj cihazı
  • V-şekilli emiş başlığı

Ekipman

  • 2 tank sistemi
  • Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
  • Mop ve Home Base sabitleme olanakları
  • Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Uygulama alanları
  • Bina temizliği ve otelcilik sektöründeki uygulamalar için şiddetle tavsiye edilir
  • Geceleri de dahil olmak üzere gürültüye duyarlı alanlarda çalışmak için ideal
  • Perakende sektörü, kantinler veya ofislerdeki temizlik uygulamaları için de uygundur
  • Otellerde ve yiyecek içecek endüstrisinde, perakende ticarette ve araba bayilerinde kullanım için
  • Perakende
